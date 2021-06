Le GM des Grizzlies Zach Kleiman prolongé : quand tu as drafté Ja Morant, tu mérites au moins de l’être pour les 15 prochaines années

Zachary Kleiman, manager général des Grizzlies depuis deux saisons, est reparti pour un tour à Memphis. Il a été prolongé par ses dirigeants selon ESPN et ce n’est qu’amplement mérité quand on regarde le travail déployé depuis 2019.

Les trades de Marc Gasol et Mike Conley, c’est lui. Drafter Ja Morant et Jaren Jackson Jr., c’est lui. Embaucher Taylor Jenkins, c’est lui. La prolongation astucieuse de Dillon Brooks et Jonas Valanciunas, c’est lui. RECRUTER KILLIAN TILLIE #FRANCE, C’EST LUI ! Lui, c’est Zach Kleiman, le GM des Grizzlies depuis avril 2019, à l’époque en remplacement de Chris Wallace, relégué au rang de scout. Et une chose est sûre, c’est que le travail de l’intéressé a été fait, et même très bien fait puisque les Grizzlies ont retrouvé les Playoffs cette saison, après être passés tout près l’an dernier. La série de premier tour contre le Jazz, malgré l’élimination 4-1, a d’ailleurs permis (si ce n’était pas déjà fait ces derniers mois) de mettre en lumière l’avenir que possède l’effectif actuel de la franchise du Tennessee. Gasol et Conley débarqués, et le renouveau a en effet été vite assuré par les noms précédemment cités, sans oublier d’autres jeunots comme Brandon Clarke ou les rookies Desmond Bane et Xavier Tillman. De la jeunesse, du talent, des bons encadrants, avec comme porte-drapeau un très grand futur du basket en la personne de Ja Morant.

Kleiman, the EVP of Basketball Operations and GM, has played an immense part in reshaping the Grizzlies. Among the key moves: Kleiman drafted Ja Morant and Jaren Jackson, Jr., executed the Gasol-Conley trades and hired Taylor Jenkins as head coach. https://t.co/UuaYm7XVad — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2021

Comme dit au-dessus, Kleiman a également offert son premier poste de head coach à Taylor Jenkins, qui a été assistant des Hawks de 2013 à 2018, avec au passage la fameuse saison 2014-15 à 60 victoires aux côtés de Darvin Ham, Kenny Atkinson, Quin Snyder et sous la houlette de Mike Budenholzer. Après une saison, à nouveau en tant qu’assistant mais cette fois-ci du côté des Bucks avec Bud, Jenkins a donc insufflé un nouvel élan à la tête des Grizzlies avec une neuvième place de Conférence Ouest en 2020, puis une place en Playoffs en 2021, obtenue lors du play-in tournament aux dépens notamment des Warriors. Derrière tout ça se trouvait donc Zach Kleiman. Avant ça, Kleiman avait été stagiaire en opérations basket aux Bobcats de Charlotte, sous la tutelle du directeur général Rich Cho. En 2015, le natif de Chicago est devenu conseiller juridique des Grizzlies avant d’intégrer les opérations basket de la franchise, lui qui a pris le poste de GM (et vice-président des opé basket) au cours de la saison 2018-19. Une belle ascension pour celui qui n’a que… 33 ans aujourd’hui. Et puisque tout travail mérite, si ce n’est salaire, mais déjà au moins confiance, Kleiman a logiquement été prolongé par les dirigeants de Memphis, sans que les détails du contrat ne soient aujourd’hui connus. Le projet sera évidemment de continuer sur cette lancée et le propriétaire Robert Pera sait qu’il peut compter sur son protégé.

« Zach a prouvé qu’il était un solide leader quant à la culture à mettre en place dans cette organisation, faisant constamment preuve d’une grande intégrité, d’un travail acharné, d’humilité et d’une volonté d’amélioration continue. Nous avons confiance en notre stratégie et pensons qu’elle aboutira à une organisation d’élite sur le long terme. » — Robert Pera, propriétaire des Grizzlies, dans un communiqué de presse.

Zach Kleiman et les Grizzlies, c’est donc une bien belle histoire d’amour qui va se prolonger. Memphis est sur la bonne voie pour avoir un avenir doré et a d’ores et déjà une star qui va faire grimper sa cote à tout point de vue. Kleiman, lui, va continuer son travail de l’ombre pour faire briller les Oursons.

Source texte : ESPN/NBA.com