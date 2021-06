On attend toujours la bataille de Los Angeles : les Lakers éliminés, les Clippers en grand danger, c’est quand vous voulez hein

Cela fait deux ans qu’on l’attend. Cela fait deux ans que la hype est immense. Mais toujours rien. La bataille de Los Angeles tant attendue depuis l’été 2019 n’a pas eu lieu l’an dernier à cause du choke des Clippers, elle n’aura pas lieu non plus cette année suite à l’élimination au premier tour des Lakers, qui pourrait d’ailleurs être suivie par celle des Clips ce vendredi. Bon alors les gars, c’est pour quand ?

« Le Staples Center est le grand gagnant de l’été. » Voici ce qu’avait déclaré LeBron James lors du Media Day 2019 après les gros coups réalisés par les deux franchises de Los Angeles. D’un côté, les Lakers du King, renforcés par l’arrivée d’Anthony Davis. De l’autre, les Clippers, boostés par le recrutement XXL de Kawhi Leonard et Paul George. Deux duos de stars, deux duos destinés à dominer, deux duos destinés à se croiser, encore et encore, et notamment sur la grande scène des Playoffs. On connaît la machine à fric qu’est la NBA, alors on n’a jamais été surpris de voir la Grande Ligue mettre cette affiche à toutes les sauces : Opening Night, Christmas Day, tout ça en antenne nationale bien évidemment, bref tout a été fait depuis le début pour maximiser la hype. Quand vous avez dans la même ville, qui plus est dans la ville du spectacle et des stars, quatre des meilleurs joueurs de la planète dont le King et le MVP des Finales 2019, l’occasion est trop belle pour ne pas en profiter à fond. Pour la première fois, les Lakers et les Clippers – deux franchises à l’histoire radicalement différente malgré leur proximité géographique – ont commencé à partager le même objectif, l’objectif ultime : le titre NBA. La rivalité est alors inévitable, surtout quand vous avez des grandes bouches de chaque côté mais aussi des campagnes publicitaires qui mettent du piment à tout ça. On se rappelle de cette pub New Balance de Kawhi Leonard, avec la petite couronne sur le porte-clés du natif de Los Angeles et le message « This is his city ». On se rappelle des petites piques envoyées par les Clippers aux Lakers sur les panneaux de la ville : « Streetlights over spotlights », « Driven over given », « L.A. Our Way », autant de slogans qui ont fait monter la température.

Tout ça pour… pas grand-chose au final. Car on attend toujours cette fameuse bataille de Los Angeles, cette série de Playoffs potentiellement épique sur le parquet du Staples Center. Et on va devoir attendre au moins une année supplémentaire. Dans la bulle d’Orlando, la confrontation semblait inévitable quand les Clippers menaient 3-1 face aux Nuggets en demi-finale de Conférence Ouest. Mais les Clips ont préféré respecter la tradition de la lose qui caractérise tant cette franchise en réalisant un choke all-time, pendant que les Lakers avançaient vers le titre NBA. Cette année ? Ce sont les champions en titre qui n’ont pas respecté leur part du contrat, eux qui viennent de devenir le septième tenant du titre à se faire éliminer au premier tour des Playoffs. Les Clippers pourraient très bien les rejoindre dès demain du côté de Venice Beach en cas de nouvelle défaite ce vendredi à Dallas, et ils pourront alors se faire cette bataille sur le playground du coin. On va quand même attendre avant de les enterrer mais au final ça ne change rien à l’histoire puisque « The Battle of L.A. » est d’ores et déjà reportée. À quand ? L’année prochaine ? Peut-être que oui, peut-être que non. Reposés et rechargés, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis vont probablement revenir avec le couteau entre les dents en 2021-22, par contre on ne sait pas trop ce qui va se passer chez les Clippers s’ils se plantent au premier tour des Playoffs. On rappelle juste au passage que Kawhi Leonard sera agent libre cet été. Maintenant, Kawhi est dans sa ville, on doute quand même qu’il se barre, et Paul George a prolongé son contrat il y a quelques mois. On devrait donc retrouver également ce duo, reste à définir qui il y aura autour. En attendant de voir la suite des événements, on ne peut qu’avoir quelques regrets en voyant cette bataille de Los Angeles nous passer sous le nez une deuxième année consécutive. On adore les nouveaux visages des Playoffs 2021, on kiffe les collectifs d’Utah, Phoenix et Denver, mais on veut cette confrontation Lakers – Clippers coûte que coûte, au moins une fois dans notre vie. Peu importe si c’est au premier tour, en demi-finale de Conférence Ouest ou en finale de conf’, ça doit arriver. Point barre.

La bataille de Los Angeles, ce n’est pas pour cette année non plus. Est-ce qu’on y aura droit un jour ? Seul l’avenir peut répondre à cette question. Pour calmer notre frustration, on ne connaît qu’un seul moyen : se refaire tous les épisodes des Ch’tis à Hollywood. Non, on déconne.