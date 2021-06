Les Lakers éliminés au premier tour des Playoffs : le champion en titre qui dégage d’entrée, une rareté en NBA

Avec les retours de blessures de LeBron James et Anthony Davis en fin de saison régulière, on se disait que les Lakers pouvaient devenir la première équipe de l’histoire à remporter un titre NBA en partant de la septième place de leur conférence. Au lieu de ça, ils ont rejoint la catégorie pas très reluisante des champions incapables de sortir du premier tour des Playoffs…

Les Lakers partaient de loin, de trop loin. Obligés de passer par la case play-in tournament pour valider leur ticket en Playoffs, les Angelinos n’ont pas réussi à écarter des Suns bien trop solides pour cette équipe californienne diminuée et sur les rotules. On ne va pas revenir sur les raisons de l’échec des champions 2020, on en parle déjà ici et là, on va plutôt vous faire un cours d’histoire rapide. Parce que voir le tenant du titre tomber dès le premier tour des Playoffs, c’est quelque chose d’assez rare dans l’univers NBA. Logique nous direz-vous, on parle quand même du champion et dans la grande majorité des cas, il est suffisamment armé pour intégrer au moins le dernier carré de sa conférence. Mais parfois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Fin de cycle, blessures, départs de joueurs importants, pas la même envie, mauvais tirage au premier tour après une saison régulière compliquée… autant de paramètres qui ont provoqué la gueule de bois chez certaines franchises venant tout juste de connaître l’ivresse de la victoire finale. Selon sportingnews.com, six champions en titre étaient tombés dès le premier tour des Playoffs avant les Lakers la nuit dernière, qui ont fait en sorte de s’ajouter à cette liste en prenant l’eau contre Phoenix.

Lakers 1981 : champions en 1980, éliminés au premier tour des Playoffs 1981 par les Rockets 2-1

Sixers 1984 : champions en 1983, éliminés au premier tour des Playoffs 1984 par les Nets 3-2

Spurs 2000 : champions en 1999, éliminés au premier tour des Playoffs 2000 par les Suns 3-1

Heat 2007 : champions en 2006, éliminés au premier tour des Playoffs 2007 par les Bulls 4-0

Mavericks 2012 : champions en 2011, éliminés au premier tour des Playoffs 2012 par le Thunder 4-0

Spurs 2015 : champions en 2014, éliminés au premier tour des Playoffs 2015 par les Clippers 4-3

Lakers 2021 : champions en 2020, éliminés au premier tour des Playoffs 2021 par les Suns 4-2

Pour l’anecdote, sachez aussi que seulement deux équipes championnes n’ont pas réussi à se qualifier pour les Playoffs la saison suivante, à savoir les Celtics de 1970 et les Bulls de 1999. En même temps, quand vous perdez Bill Russell et Michael Jordan, ça complique un peu les choses.

Désormais, et ce quelques heures seulement après l’élimination des Lakers, on se demande s’ils seront capables de retrouver leur standing dès l’année prochaine et ainsi laisser cet exercice 2020-21 définitivement derrière eux. Une défaite au premier tour des Playoffs, ça fait tache à Lakerland, encore plus quand on est champion en titre. Alors il faut rebondir et vite. Pour cela, première condition sine qua non, LeBron James et Anthony Davis devront être beaucoup mieux physiquement qu’en cette fin de saison. Une évidence, mais tout commence et finit avec ces deux-là à Los Angeles. Avec une intersaison bien plus longue que l’an passé, ils auront le temps pour recharger les batteries et soigner les bobos. Et ensuite, on surveillera forcément les mouvements du manager général Rob Pelinka pour entourer au mieux son duo de superstars. Y’a un peu de boulot quand même. Au final, si la déception règne aujourd’hui chez la Lakers Nation, qui imaginait plus son équipe adorée réaliser le back-to-back plutôt qu’intégrer la liste du dessus, les Angelinos reviendront revanchards en 2021-22 et on devrait pouvoir compter sur eux pour se relancer dans la course au titre.

La saison des Lakers a déraillé à partir de mi-février, et les champions en titre n’ont jamais vraiment réussi à retrouver le droit chemin. En décembre dernier, personne n’imaginait la bande à LeBron se faire sortir aussi vite, aujourd’hui l’élimination au premier tour des Playoffs est logique vu les circonstances. Comme quoi, tout peut aller très vite en NBA.

