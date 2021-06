Chris Paul songe à décliner son option pour s’installer à Phoenix sur la durée : la famille est déjà à l’abri, il faut aller chercher une bague

Encore décisif à 36 ans, Chris Paul est l’une des raisons du retour en force des Suns sur l’échiquier de la NBA. Le vétéran semble s’être bien acclimaté à l’Arizona et songerait même à décliner sa player option au max pour privilégier un contrat un peu moins gourmand qui lui permettrait de s’installer pour quelques années à Phoenix.

Deuxième de la Conférence Ouest en saison régulière et qualifié au deuxième tour des Playoffs après avoir sorti LeBron James pas plus tard qu’hier, on peut dire que l’effet Chris Paul a fonctionné à Phoenix. Le président du syndicat des joueurs a permis aux Suns de passer d’une vieille punchline un peu trop usée à un vrai contender crédible pour le titre ultime. Avant de se présenter aux élections présidentielles américaines en 2024, CiPiFruit a donc encore le temps de rendre quelques services dans une franchise NBA. Cela tombe bien, il n’a pas l’intention de s’arrêter tout de suite. A 36 piges, le Point God pourrait devenir le troisième joueur le plus payé de la Ligue la saison prochaine derrière Stephen Curry et John Wall s’il accepte d’activer sa player option à 44,2 millions de dollars. Or, le meneur a suffisamment encaissé de cash durant sa carrière pour mettre ses 10 prochaines générations à l’abri et il songerait à décliner cette clause pour partir sur un contrat plus long au pays des Cactus selon Eric Pincus de Bleacher Report qui évoque un contrat aux alentours de 100 millions de dollars sur trois ans.

Pas de panique donc, les fans des Suns peuvent ranger leurs fourches, c’est bien pour essayer de surfer sur la dynamique actuelle des Soleils que Chris Paul réfléchirait à cette option, quitte à revoir un peu ses prétentions salariales pour permettre de payer Devin Booker ou Deandre Ayton notamment. A plus de 30 millions l’année, Cliff pourrait continuer de mettre de côté en cas de coup dur tout en jouant les Playoffs avec une équipe jeune et promise à un bel avenir pour tenter de remporter la bague qui lui manque tant. Sa récente blessure à l’épaule durant la série face aux Lakers pourrait faire douter un peu l’organisation de Phoenix et faire passer CP3 comme un investissement risqué. Mais vu son impact avec un bras endoloris et connaissant le staff médical des Suns réputé comme le plus efficace de la Ligue, cela ne devrait pas trop les inquiéter. En revanche, si James Jones décidait de ne pas prolonger CP3 et que ce dernier choisit d’opt out, les Suns auraient 27 millions de dollars de cap space pour se mettre en quête d’un nouveau meneur gestionnaire. Ils pourraient donc partir à la recherche de point guards comme D-Rose, Kyle Lowry, Dennis Schröder, Goran Dragic, Spencer Dinwiddie, Devonte’ Graham ou Lonzo Ball dont beaucoup deviendront agents-libres cet été. Même si la NBA n’est pas très portée business (non), prolonger Christopher accentuerait la luxury tax payée par Robert Sarver puisque D-Book est déjà maxé et que Ayton et Bridges risquent bientôt de toquer à la porte et de demander une augmentation. Mais quand on voit ce que l’équipe de Monty Williams est en train de faire, il ne va pas falloir essayer de convaincre le proprio bien longtemps pour ouvrir les vannes et sortir le chéquier.

En espérant que cette question de contrat ne viendra pas distraire Chris Paul pendant cette campagne de Playoffs bien lancée, il y a en tout cas de grandes chances de voir Phoenix faire le pari de la continuité. Vu les résultats cette année, ils auraient tort de changer.

Source texte : NBC Sports et Eric Pincus/Bleacher Report