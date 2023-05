C’est l’heure des Dallas Mavericks pour ces bilans de fin de saison ! La franchise de Mark Cuban doit passer sur le grill, et vu la fin de saison bien crade que nous ont offert les Texans, inutile de dire qu’ils vont bien se faire cuisiner. Focus sur la campagne 2022-2023 de la bande à Luka Doncic !

CE QUE TRASHTALK AVAIT ANNONCÉ

Environ 48, tel était le nombre de victoires annoncées par la Team Apéro pour des Mavericks ambitieux après leurs dernières finales de conférence. Malgré le départ de Jalen Brunson, il y avait de la continuité dans le Texas, dans le sillage d’un Luka Doncic toujours aussi infernal et avec des role players qui font le boulot.

CE QU’IL S’EST VRAIMENT PASSÉ

38 victoires et 44 défaites. Un début de saison dans leurs standards, et une fin de saison cataclysmique digne des plus grandes équipes de district.

Oui, c’était pourtant bien parti pour Dallas, malgré le départ de Jalen Brunson chez les Knicks. L’équipe a beaucoup misé sur Luka Doncic pour se hisser dans les hauteurs de la conférence Ouest, on attendait avec impatience les éventuelles retrouvailles avec Devin Booker en postseason, bref on était presque pressés de les retrouver.

Puis soudain, Kyrie Irving est arrivé, et les Mavs se sont effondrés… Loin de nous l’idée de remettre toute la faute sur les épaules d’Uncle Drew, mais son arrivée dans le Texas a pourtant bien coïncidé avec une vilaine coulante aux épices tex-mex. 29 victoires pour 26 défaites avant l’arrivée de l’ex meneur des Nets, 38-44 à la fin de la saison, la mayonnaise n’a jamais pris, ou alors elle a sacrément tourné après tout ce temps passé hors du frigo. La défense était aux abonnés absents et la cohésion de groupe n’a pas du tout été trouvée, l’effectif s’en est retrouvé déséquilibré, oh la belle définition de l’effondrement.

Car si ce transfert a effectivement permis d’ajouter une star de renom dans le roster, il a surtout amputé Dallas de ses précieux role players. Dorian Finney-Smith, profil idéal de 3 and D dur au mal qui ne rechigne jamais à la tâche et Spencer Dinwiddie, meneur sérieux toujours capable de coups de chaud, sont partis chez les Nets en compagnie de trois tours de Draft (dont un premier tour 2029 non protégé). Et c’est toute la franchise qui a ainsi vacillé, au point de prendre une amende de 750 000$ pour avoir volontairement tanké sa fin de saison pour avoir le meilleur pick possible à la Draft. Pas vraiment le genre de fin de saison que l’on attendait à Dallas, dont l’univers a bel et bien été impitoyable.

LA SAISON DES MAVERICKS EN QUELQUES ARTICLES

L’IMAGE DE LA SAISON

C’était attendu et même espéré depuis de nombreuses années à Dallas, et ce souhait commun est enfin devenu réalité le 25 décembre 2022 au Texas : Dirk Nowitzki a pu inaugurer sa propre statue devant l’American Airlines Center, un sacré cadeau de Noël dis-donc. La statue reprend le fameux move signature du Wunderkind, à savoir le fadeaway sur une jambe, ainsi que l’inscription “Loyalty never fades away” (Traduction : “La loyauté ne s’efface jamais”) en hommage aux 21 saisons NBA de l’Allemand, toutes passées sous les couleurs des Mavs. Après le maillot retiré et la rue à son nom dans la ville, Dirk marque encore un peu plus Dallas de son empreinte. Et vu la fin de saison cauchemardesque de sa franchise de toujours, on préfère nettement retenir cela que les 18 défaites en 27 matchs pour terminer l’exercice.

IL A CARTONNÉ : LUKA DONCIC

Encore une fois égal à lui-même, Luka Doncic a fait du Luka Doncic, c’est à dire tourner à un quasi triple-double de moyenne en scorant comme un goret (32,4 points, 8,6 rebonds et 8 passes par match). Tout semblait avoir bien commencé pour Luka même si la fin sera moins glorieuse. Le Slovène a tenté de faire honneur à son illustre prédécesseur allemand Dirk Nowitzki en mettant les Mavs en haut de la conférence Ouest, mais cela n’a malheureusement pas suffi. Trop peu entouré d’abord, il a parfois dû abattre un boulot monstre “seul” pour faire gagner son équipe. Le transfert de Kyrie Irving ressemble pour l’instant à une déception même si leur cohabitation n’est pas longue, en tout cas difficile de reprocher grand chose à Doncic, hormis certains errements défensifs ou une propension à trop réclamer la faute auprès du corps arbitral. Mais sinon, le chef de la meute, c’est bien lui.

ON L’ATTENDAIT ET ON L’ATTEND TOUJOURS : KYRIE IRVING

Il a fait office de renfort tant attendu par Luka Doncic pour permettre aux Mavs de franchir un palier, malheureusement l’apport d’Uncle Drew n’a pas été au niveau des attentes. Lui tomber dessus de façon exclusive peut paraître dur, il n’est pas le seul responsable du naufrage en fin de saison. Mais force est de constater que son arrivée a coïncidé avec le creux de la vague pour Dallas, pendant laquelle il s’est même permis de critiquer les fans de la franchise qui ont sifflé leur équipe par moments, mécontents de la spirale négative de l’effectif. Certes, Kyrie fait ses stats : 26,9 points à 51% aux tirs (!), 5 rebonds et 6 passes de moyenne, mais c’est collectivement que le bât blesse. Défensivement, son alliance avec Luka Doncic permet d’égoutter ses pâtes et la complémentarité n’a pas encore été trouvée entre les deux hommes et le reste de l’effectif qui a été chamboulé. Dallas et le meneur travaillent sur une prolongation, mais si elle aboutit Jason Kidd a du pain sur la planche pour faire cohabiter les deux monstres. Kyrie Irving est attendu au tournant, à lui de faire taire ses détracteurs.

LES STATISTIQUES INDIVIDUELLES

…ET LA SUITE ?

La priorité pour Jason Kidd sera de faire du dada trouver une cohésion entre Luka Doncic et Kyrie Irving pour faire oublier cette abomination de printemps 2023, car le cru 2022-2023 des Mavs ressemble plutôt à de la piquette qui tâche qu’à un Rotschild. La Draft aussi va entrer en compte ; avec le 10ème choix Dallas conserve son choix et peut réaliser un petit steal pour développer un rookie sympathique dans ce noyau de joueurs qui ne demande qu’à trouver des automatismes.

Après une finale de conférence perdue avec les honneurs en 2022 face au futur champion, les Mavericks ont complètement déraillé cette année et doivent à tout prix bosser leur cohésion d’équipe s’ils veulent redevenir un épouvantail à l’Ouest. Ils ont ce qu’il faut en magasin pour le faire, au coach et aux joueurs de trouver la bonne formule… et très vite.

