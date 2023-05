Cette saison chez les Pacers ? Un bilan plus solide qu’annoncé, et surtout de superbes promesses grâce à un groupe jeune et excitant. Tyrese Haliburton évidemment, mais aussi Bennedict Mathurin, Chris Duarte, Jalen Smith, Andrew Nembhard… le roster est jeune et talentueux, et ça s’est vu depuis octobre dernier. On fait le bilan de ces six derniers mois à la cambrousse ?

Retrouvez aussi :

Ce que TrashTalk avait annoncé

Avant toute chose, on se demandait déjà qui de Myles Turner ou Buddy Hield quitterait l’Indiana et quand. Oups. Les deux Gérard d’or de nos deux olibrius ? Tyrese Haliburton pour Bastien, paye ton énorme risque, et Jalen Smith pour Alex, lui qui l’avait déjà un peu connu chez les Suns. Niveau bilan ? Ça partait sur du… 23 wins et globalement la dernière place à l’Est, ouais, l’optimisme n’était pas de rigueur dans nos studios.

Ce qu’il s’est vraiment passé

35 victoires et 47 défaites, onzième place à l’Est.

Une entame de saison au poil, telle qu’on l’attendait. Tyrese Haliburton est injouable individuellement, Bennedict Mathurin est LA belle surprise chez les rookies, Myles Turner et Buddy Hield sont au rendez-vous… et les Pacers sont à 1-5, tout va bien dans le meilleur des mondes. A la mi-novembre néanmoins… première alerte avec 8 victoires en 10 matchs, ces jeunes Pacers ne sont pas simplement stylés ils jouent également très bien au basket et n’ont apparemment jamais entendu parler du tanking. Chris Duarte se pète un chouïa la cheville après un début de saison… pas terrible, mais Indiana ne faiblit pas, trouve grâce au rookie Andrew Nembhard une autre manière de sourire, encore une.

Au 19 janvier les paysans sont à 23-23, prévisions de victoires en début de saison… atteintes, xptdr. Tyrese Haliburton devient All-Star, Buddy Hield enfile les perles du parking par colliers de 15 mais la logique reprend ses droits et l’équipe de Rick Carlisle se met à perdre des wagons de matchs, notamment lorsque Tyrese Haliburton doit s’absenter quelques semaines pour soigner coudes et genoux.

Deux victoires en dix-huit matchs entre le 12 janvier et le All-Star Week-end, on remet l’église au centre du patelin, et les Pacers peuvent enfin jouer sur leurs deux tableaux favoris : faire évoluer leurs gamins et prendre des raclées en rêvant d’associer Victor Wembanyama à Tyrese Haliburton. Fin février Myles Turner remercie à coups de masterpieces les Pacers de l’avoir re-signé, Benny Mathurin continue d’être à la fois l’un des meilleurs rookies de la Ligue ET l’un de ses meilleurs sixièmes hommes, Chris Duarte revient mais continue de galérer pour sa saison sophomore, alors que Tyrese Haliburton est revenu non pas pour gagner des matchs mais pour lâcher environ 15 passes par match.

Au final on a presque cru à un run d’Indiana direction le play-in, comme quoi il ne manquait pas grand chose à cette équipe pour être vraiment compétitive. Un an de savoir-jouer-ensemble, un ou deux ajustement cet été et le tour sera peut-être joué, en tout cas en cette saison 2022-23 les Pacers ont clairement fait partie des équipes les plus kiffantes à voir jouer. La promesse de matchs à 140 pions, du show, on joue sans se poser de questions. Ça va pas chercher un titre dans deux ans tout ça, mais c’est déjà tellement plus qu’à peu près un tiers des franchises NBA. Alors ne changez rien, enfin presque.

La saison des Pacers en quelques articles

L’image de la saison

Il faisait partie de ceux que l’on attendait à ce niveau… et il a évolué au niveau auquel on l’attendait. Meilleur passeur de la Ligue (10,4 de moyenne) bien que squeezé des classements en raison d’un trop petit nombre de matchs joués, Tyrese a pris sa baguette de magicien et ne l’a jamais lâché, au point de devenir en février All-Star pour la première fois de sa carrière et ce sans l’ombre d’une contestation, à part peut-être chez les membres du fan club de Trae Young. 33 doubles-doubles, toujours ce jeun à mi-chemin entre la pureté et le show, quelques carnages incroyables (39/16 contre les Sixers, 43 points à Miami, 35 vs Brooklyn…) et surtout une constance assez folle dans la quasi-perfection qui doit conférer une certaine tranquillité aux fans des Pacers aujourd’hui. Car oui, tant que TH sera dans la place, les Pacers sont sûrs de ne pas être trop ridicules.

Il a cartonné : Bennedict Mathurin

On aurait pu mettre le paquet sur Tyrese Haliburton, encore, mais comment parler des points positifs de la saison des Pacers sans parler de Bennedict Mathurin. L’arrière canadien, pick 6 de la Draft 2022, a ainsi mis les fans dans sa poche dès son… premier match sous les couleurs d’Indiana. 19, puis 26, puis 27, le gosse est bouillant en sortie de banc et chacune de ses entrées en fin de premier quart fait l’objet d’un réveil pour nous, estomaqués devant le PC. 32 points à Brooklyn, plus de 20 pions de moyenne en octobre, 30 à Denver et encore 18 points par match en novembre, spoiler ce n’est pas un simple coup de chaud mais bel et bien le vrai niveau de Mathuthu. Le gamin shoote et attaque le cercle comme si sa vie en dépendait, le rôle de Chris Duarte est repris avec encore plus de style, et on se demande alors si le petiot peut rééditer l’exploit de Ben Gordon, jadis élu meilleur sixième homme de la Ligue alors qu’il était encore… rookie. Petit coup de mou en décembre mais un mois de janvier énorme (19,5 points), et au final une saison terminée avec quasiment 17 points de moyenne en sortie de banc ? Hum, ok, cette équipe ne sera donc pas uniquement celle de Tyrese Haliburton. Rendez-vous à la rentrée, avec une belle place de titulaire.

On l’attendait et on l’attend toujours : Chris Duarte

Au risque de choquer certains habitants de Marseille, la teinture blonde n’est plus à ma mode depuis environ quinze ans. Après cette punchline honteusement gratuite, embrayons donc sur le cas Chris Duarte, incandescent la saison dernière et beaucoup moins en vue pur son exercice sophomore. La raison ? Les blessures déjà (cheville à l’automne, un mois d’arrêt), l’émergence d’autres jeunes snipers aussi (Benny Mathurin), et hormis l’exception d’un coup de chaud en début de saison face à Brooklyn… jamais CD n’aura semblé en rythme dans cette équipe qui n’en manquait pourtant pas. Rien d’affolant cependant, le petiot reste un shooteur apparenté elite et possédant de surcroit un côté athlétique vraiment intéressant, mais disons qu’on surveillera très fort à la reprise ce jeune homme passé de 13 à 8 points de moyenne entre ses années 1 et 2. D’autant plus qu’en cas de galères, d’autres se feront un plaisir de lui gratter sa place.

Les statistiques individuelles

… et la suite ?

L’essentiel du roster est sous contrat pour la saison prochaine, l’été 2024 sera chaud mais on n’y est pas encore. Avant cela ? Un pick 7 à utiliser, on verra le 22 juin, ça c’est de l’analyse. Des jeunes à développer, des jeunes sur qui on mettrait clairement une petite pièce, et ils sont une bonne demi-douzaine. Est-ce que les Pacers sont “à deux doigts” de devenir une franchise qui compte ? On peut dire ça ouais, après tout… est-ce que vous avez déjà vu les doigts de Kawhi Leonard ?

Une saison lors de laquelle les victoires auront été plus nombreuses que prévues, et lors de laquelle les surprises auront été belles. Tyrese Haliburton à la baguette, Bennedict Mathurin, Chris Duarte, Isaiah Jackson, Jalen Smith, Aaron Nesmith, Andrew Nembhard, autant de jeunes pousses qui semblent kiffer progresser sous la houlette des vétérans Turner, Hield ou McConnell. Tout le monde ne restera évidemment pas dans le bateau la saison prochaine, mais la base est bonne non ?

Source : ESPN