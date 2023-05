Cette nuit à 2h30, le Heat et les Celtics s’affronteront dans l’antre bouillante du TD Garden de Boston. Une place en Finales NBA pour les vainqueurs, une place en vacances pour les vaincus. L’an passé, le Heat s’était déjà déplacé à Beantown pour sauver sa peau, lors du Game 6. Jimmy Butler avait alors proposé l’un des meilleurs matchs de sa carrière avec 47 points, pour permette. à Miami d’y croire encore.

L’année dernière, peu d’observateurs voyaient Sout Beach s’en sortir à Boston, lors du Game 6. Le Heat est mené 3-2, les Celtics ont l’avantage du terrain et le momentum. Rien ou presque ne va contre une qualification des Verts en six manches. Enfin rien… Jusqu’au début du match. Car Jimmy Butler a bien conscience de l’enjeu. Son équipe a fini première de régulière à l’Est, et voit son statut malmené. Sa clique est au bord du précipice, il faut réagir, et proprement.

Mister Buckets à faire mieux que ça. Malgré un TD Garden qui vocifère dans tous les sens pour déstabiliser les hommes de Floride, Jimmy se sublime. Il atomise les Celtics proprement avec 47 points, 9 rebonds, 8 passes, 4 interceptions, 1 contre, le tout à 16/29 au tir, 4/8 du parking et 11/11 aux lancers-francs. JB rentre cette nuit là dans la catégorie des types qui sont indéfendables en Playoffs lorsqu’ils sont dans leur zone. L’entame de rencontre donne le ton : le garçon est présent des deux côtés du terrain, enchaîne les séquences défensives de haut niveau tout en apportant scoring et distribution efficace du jeu en attaque. Ime Udoka prend des temps morts, s’ajuste comme il peut… mais Buckets est décidément trop fort. Nous l’écrivions l’an passé, au sortir de ce match légendaire : “Butler a tutoyé les sommets du basket cette nuit“.

🔥 47 POINTS for @JimmyButler

🔥 Playoffs career-high

🔥 9 boards, 8 dimes, 4 steals

🔥 @MiamiHEAT W to force Game 7

A performance for the ages. pic.twitter.com/MSgGQHsa0T

— NBA (@NBA) May 28, 2022

Sa deuxième mi-temps ? Une masterclass. Il a joué 46 minutes, et n’est donc pas sorti lors du second acte. Malgré son incandescence, les Celtics s’accrochent et sont à portée directe au score. C’est une nouvelle fois Jimmy qui sauvera les siens avec un panier et la faute à 99-99, puis un énorme tir pour tuer le match quelques instants plus tard. Ce soir là, Butler a inscrit en lettres d’or son nom dans la légende des Playoffs.

Pour les fans du Heat, cette perf’ a d’ailleurs été un énorme symbole, puisqu’elle est survenue 10 ans après le match monstrueux de LeBron James qui permettait déjà à l’époque de forcer un Game 7 en faveur de Miami, déjà face à Boston. Les corones, le courage et surtout la prise de responsabilités. Voilà ce qu’il faudra à nouveau dans le basket de Jimmy cette nuit s’il veut de nouveau goûter aux Finales NBA. Il en a les capacités, il faut désormais appliquer. Ce qui ne sera pas facile, mais loin d’être possible. L’histoire à rendez-vous avec lui, mieux vaut ne pas lui poser un lapin.

Source : NBA