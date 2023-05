En pleine période post-rupture avec Nick Nurse, les Raptors ont malgré tout commencé à swiper à droite sur le Tinder du coaching, dans l’espoir de trouver un match. La rumeur du jour nous mène vers l’Espagnol Jordi Fernández. T’es qui ? Qui sont tes concurrents ?

Nurse remercié, le grand ménage ne fait sans doute que commencer dans le Canada, et pour tout remettre en ordre, Masai Ujiri est en quête de son nouveau coach.

Sans surprise, les noms ont déjà commencé à fuser du côté des deux insiders poids-lourds de la Grande Ligue. Shams Charania faisant état de liens entre les Raptors et Steve Nash (Kevin Durant approuve ce choix), pendant qu’Adrian Wojnarowski balançait une news plus surprenante avec la candidature de JJ Redick pour le job.

Auparavant, des noms d’assistants coachs étaient ressortis, notamment ceux de Sam Cassell ou Patrick Mutombo, comme un retour de Dwayne Casey, également considéré. Beaucoup de noms connus, Head Coachs ou assistants, sortent dans les rumeurs, mais un nom plus obscur a aussi fait son apparition : Jordi Fernández. Quèsaco ?

Malgré notre lourd passif avec le basketball espagnol, petite analyse rapide de son cas. À en croire sa page LinkedIn, et c’est même pas une blague, Jordi est sur le circuit du coaching depuis quelques années maintenant. Head Coach en D-League (aujourd’hui G-League) avant d’enchaîner six années sous le leadership de Michael Malone à Denver, JF commence à avoir bourlingué un peu. Sa dernière expérience ? Peut-être la plus belle et la plus significative, puisqu’il vient d’assister Mike Brown dans sa quête réussie de Playoffs à Sacramento. Toujours compliqué d’évaluer l’impact d’un assistant, alors rien de mieux que d’écouter ce que ses boss ont à en dire :

Voilà pour le profil de Jordi. On laisse Masai faire son travail, mais ce premier candidat a tout l’air d’être une option sérieuse.

