Le mois de mars est déjà bientôt terminé, et avec lui sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Pelicans – Celtics : 92 – 104 (stats)

: 92 – 104 (stats) Magic – Grizzlies : 118 – 88 (stats)

– Grizzlies : 118 – 88 (stats) Hawks – Bucks : 113 – 122 (stats)

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Magic, Bucks

Orlando n’a pas eu besoin de beaucoup s’employer pour venir à bout des petits ours bruns. Une défense de fer, une attaque de feu, c’est souvent une méthode gagnante. Le trou se creuse avec Indy, l’écart se resserre avec NY, maintenant plus qu’à Play the song.

Les Bucks ont d’abord beaucoup maîtrisé, puis eu un peu peur avant d’enfin gagner en Géorgie. Dans une dynamique plutôt moyenne et sans Damian Lillard, ils se donnent un peu d’air sur les Cavs désormais à deux matchs. Il s’agira de bien finir dans le Wisconsin afin d’éviter une mauvaise surprise.

Mauvaise opération du jour : Pelicans, Hawks

Les Pels avaient été défaits face à OKC, coup dur au classement. Les Pels s’étaient imposés contre les Bucks, soulagement au classement. Cette nuit, les Pels ont été défaits par Boston. Nouveau coup dur. Le souffle chaud de Luka Doncic tutoie désormais la nuque de Zion Williamson & co. Attention derrière, ça va barder.

Du côté des pioupious, la belle dynamique arrive à son terme. Avec quatre victoires de rang, dont deux face à Boston, Atlanta avait refait le retard sur la neuvième place des Bulls. Ce petit coup d’arrêt remet un match d’écart entre les deux franchises, qui ont hâte de se rencontrer début avril (non). D’ailleurs, personne tout le monde à hâte de ce match de play-mid.

Les affiches de la nuit prochaine

21h30 : Nuggets – Cavaliers

0h : Wizards – Heat

0h : Raptors – Sixers

0h : Hornets – Clippers

0h : Nets – Lakers

1h : Spurs – Warriors

1h : Timberwolves – Bulls

1h : Rockets – Mavericks

1h : Knicks – Thunder

3h : Kings – Jazz

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Heat, Sixers, Bulls ou Hawks

Bucks – Heat ou Sixers

Cavs – Pacers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Heat – Sixers et Bulls – Hawks

Wolves – Suns, Kings, Lakers ou Warriors

Thunder – Suns ou Kings

Nuggets – Mavericks

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Suns – Kings et Lakers – Warriors