Trois petits matchs cette nuit en NBA, mais quand même un petit peu d’action à se mettre sous la dent. Les Celtics en patron, les Grizzlies et étron et les Bucks en frayeur-on… c’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit

Pelicans – Celtics : 92 – 104 (stats)

: 92 – 104 (stats) Magic – Grizzlies : 118 – 88 (stats)

– Grizzlies : 118 – 88 (stats) Hawks – Bucks : 113 – 122 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Celtics avaient oubliés la clé dans leur appartement. Ils sont donc allés la chercher, et ont explosé New Orleans à partir du deuxième quart-temps.

Les Grizzlies ont réussi l’exploit de ne marquer que 34 points dans les 29 premières minutes, on vous jure qu’on exagère rien. Bravo au Magic quand même.

Bogdan Bogdanovic a tout tenté, mais Giannis et Middleton ont tenu face au comeback des Hawks. Il aurait peut-être du prendre 50 tirs comme son coéquipier il y a deux jours, on sait jamais.

On a changé d’heure. Ce n’est pas un match mais c’est une information importante. Peut-être que Damian Lillard ne le sait pas, et ça peut être handicapant un jour ou l’autre. En AVril, on aVance.

L’équipe du rédacteur en chef de TrashTalk a gagné hier au buzzer. Grâce à un ultime effort de Guillaume. Highlights à venir.

Les Français de la nuit en NBA

Aucun Français sur les parquets NBA cette nuit, snif snif.

Mais pour la dernière de régulière en G League, Ousmane Dieng et Olivier Sarr continuent de s’éclater. 18-8-9 pour le premier, 21-16 pour le second, le temps est bon, le ciel est Blue.

16 points et 6 rebonds pour Sidy Cissoko avec les Austin Spurs

Pas de Malcolm Cazalon avec les Knicks 4, ni de Théo Maledon avec le Heat 3.

Le highlight de la nuit

ZION WITH THE STEAL AND STUFF! 💪

He’s up to 8 PTS already in the 1Q.

Celtics-Pelicans | Live on NBA TV

📲 https://t.co/rZLz9YlUzl

— NBA (@NBA) March 30, 2024

2 of his 31 with AUTHORITY.

— NBA (@NBA) March 31, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #23 | Pick #150

📊 Moyenne de la nuit : 27.54 pts

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) March 31, 2024

Les classements

