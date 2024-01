Seulement deux matchs cette nuit en NBA… mais quels matchs ! Un superbe duel entre Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama, et la punition de Nikola Jokic face aux Warriors. On vous raconte tout ça en quelques liens ?

Scores et stats de la nuit

Spurs – Bucks : 121-125 (les stats)

: 121-125 (les stats) Warriors – Nuggets : 127-130 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le choc entre Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama fut savoureux. Victor a lâché quelques dingueries le soir de ses 20 ans, mais Giannis Antetokounmpo s’est montré absolument intraitable. Des highlights dans tous les sens, une victoire des Bucks mais ça on s’en fout, et la promesse de quelques rencontres incroyables entre les deux freaks dans les années à venir.

Stephen Curry et les Warriors semblaient avoir les Nuggets à leur botte, mais les Nuggets sotn revenus très fort, Steph Curry a perdu le ballon qu’il ne fallait pas perdre et Nikola Jokic l’a transformé en buzzer beater exceptionnel.

Les Français de la nuit en NBA

20 ans, 27 points, 9 rebonds, 5 contres, 458 highlights pour Victor Wembanyama

19 points et 16 rebonds pour Rayan Rupert en G League

Moussa Diabaté n’a pas joué en G League, Sidy Cissoko n’a joué ni en G League, ni en NBA, ni en Pro B

Le highlight de la nuit, on est chauvin

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

