Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Giannis Antetokounmpo a magnifiquement ouvert le bal de cette saison 2021-22

Deux matchs cette nuit pour nous remettre dans le bain, et quels matchs. Le champion en titre face aux Monstars de Brooklyn et les… Monstars des Lakers qui recevaient les Warriors du Chef Stephen Curry. Le tout sur fond de remise de bague, de bouderies philadelphiennes et de reveal du NBA 75 Greatest, non mais quelle soirée mes aïeux. Tout ce qu’il ne fallait pas rater pour cette grande première de la saison ? C’est juste ici !

# Les résultats de la nuit

Bucks – Nets : 127-104, les notes du match juste ici

Lakers – Warriors : 114-121

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Nan la bague de champion des Bucks C’est une dingueriepic.twitter.com/iqoZ7niWis — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021

Giannis qui reçoit sa bague… … FRISSONS !pic.twitter.com/ghlASGu013 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021

Et la bannière des Bucks au plafond, champions NBA 2020-21 c’est pour l’éternité ! 👏pic.twitter.com/uUEovl74Wi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021

OFFICIEL : les 25 premiers joueurs de la NBA All Time 75 Team ! ⭐️ Dirk – Hakeem – Pettit – Harden – Lucas – KAJ – Barkley – Cousy – Archibald – Moses – Nash – McHale – KD – Erving – Gervin – Stockton – Cowens – Mikan – Lucas – Hayes – Russell – Reed – Amiral – Oscar – Giannis pic.twitter.com/IjZcmFg3JH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021

GIANNIS EST COMPLÈTEMENT POSSÉDÉ 💀💀💀pic.twitter.com/gH9GaEBRL1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021

30 minutes. 32 points

14 rebonds

7 passes

2 contres

1 interception 30 minutes. pic.twitter.com/vE30wlZ1jD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2021

Ils vont le laisser ouvert pour l’éternité. pic.twitter.com/qapSTMo8mQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2021

Le tomar de Steph, papapa pic.twitter.com/KOoexGbGyn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2021

19eme saison… mais LeBron reste le roi.pic.twitter.com/lVo0j0qOZm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2021

# Le Top 5 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le programme de ce soir

1h : Hornets – Pacers

1h : Pistons – Bulls

1h30 : Knicks – Celtics

1h30 : Raptors – Wizards

2h : Grizzlies – Cavs

2h : Wolves – Rockets

2h : Pelicans – Sixers

2h30 : Spurs – Magic

3h : Jazz – Thunder

4h : Suns – Nuggets

4h : Blazers – Kings

Le tour de chauffe était incroyable mais on préfère vous prévenir, ce n’était qu’un tour de chauffe. Deux matchs la nuit passée, onze ce soir, alors vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous le pouvez : foncez vite à la sieste. Vite. VITE.