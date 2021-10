Les Warriors tapent les Lakers sur la durée : LeBron James et Anthony Davis ont dominé mais… Nemanja Bjelica est sorti de sa boîte

Pour ce deuxième choc de la nuit les vieux Monstars des Lakers recevaient les Warriors dans une affiche qui sentait bon le Hall Of Fame. De la grosse superstar aux quatre coins du parquet, une équipe de Los Angeles qui voulait enfin gagner un match après une pré-saison assez affreuse mais un Stephen Curry désireux de frapper un grand coup d’entrée. Au final ? Le lièvre et la tortue avec un ballon orange, et dans le rôle de la tortue des Warriors concentrés en fin de match et donc victorieux malgré la très grosse sortie du duo LeBron / AD. On débriefe ? Non, on défibrille.

Les stats maison du premier All-Star Game de la saison c’est juste ici

Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d’argent chantait jadis un groupe nommé Gold. Etoiles comme All-Stars, Gold comme Golden State, Gold comme Purple and Gold, et non ce récap ne se transformera pas en chronique musico-littéraro-sportive. On préfèrera parler ici de ce premier choc entre Warriors et Lakers, ce premier rassemblement de cracks qui aura finalement vu les Dubs se muer en tortues de La Fontaine quand les Lakers se prenaient pour leur part pour De’Aaron Fox, oups. Les Lakers ? Portés en début de match par un duo assez incroyable, et vous imaginez déjà qu’on ne vous parle pas du one-two punch Kent Bazemore / DeAndre Jordan, bien que ce dernier se soit fendu du premier tir rentré de la saison des Angelinos, son seul du match au passage. Non, on parle évidemment du tout jeune LeBron James, à peine 37 ans au compteur, et de l’athlétique Anthony Davis, dominateurs en début de match et même plus car affinités, puisque le King ira même jusqu’à inscrire ses six premiers tirs du match histoire d’ajouter – déjà – le mot perfection à son CV de la saison en cours.

Un LeBron incandescent donc, un AD difficile à stopper et un Russell Westbrook qui commence son entreprise de démolition, ça promet. En face ? Stephen Curry envoie lui aussi de la bonne briquasse de chantier mais il semblerait bien que ce soit du fait d’un plan bien vénère ordonné par Frank Vogel puisque Steph l’insouciant n’a absolument aucun espace pour développer son jeu et pousse même le vice jusqu’à se prendre pour Vince Carter alors qu’il n’est que Tony Parker… en ratant un dunk tout fait. A la mi-temps les Lakers sont devant malgré une très bonne entrée de Nemanja Bjelica, tout en rudiments, en adresse et en feintes de grand-père, et l’on se dit alors que tout sera difficile pour les hommes de Steve Kerr tant que le monstre à deux têtes des Dubs jouera son jeu aussi facilement, d’autant plus qu’au troisième quart Steph l’incendiaire reste Steph l’un sent d’hier et si GS opère un premier rapproché rien n’indique alors la route de la win. Tut tut, Nemanja Bjelica is back, Djordan Poule redevient Jordan Poole, Carmelo Anthony tire des fake lancers-francs et entre la fin du troisième et le début du quatrième quart Golden State colle un 22-5 aux Lakers, Kent Bazemore est crevé d’avoir défendu sa vie face à Curry et laisse sa place à… Avery Bradley qui sort du bois et un gros money time nous attend à mesure que la communauté TTFL observe le duel entre LeBron et Giannis pour le premier top pick de la saison.

Andre Iguodalee et David La complètent le Big Three du banc et propulsent les Dubs devant pour la première fois depuis deux bonnes heures, LeBron James et Anthony Davis continuent leur mixtape mais leur meneur adepte des triples-doubles voit double voire triple et en face le vent de la victoire semble définitivement avoir décidé de porter le squad de Steve Kerr. Ce qui devait arriver arriva, Steph Curry valide un triple-double mettant à l’honneur une soirée beaucoup plus réussie que sa ligne de stats veut bien l’indiquer (5/21 au tir dont 2/8 de la sandwicherie mais un 21/10/10 bien fat), les Lakers se mangent donc une septième défaite de suite en comptant les amicaux d’octobre et ce season opener repart dans les griffes de Moses Moody et ses soldats, ça c’est parce que sa maman nous a demandé de l’écrire.

Victoire 121-114 des Warriors, au détriment de Lakers qui pourront compter sur leur duo d’Aliens cette saison mais qui auraient bien besoin que le troisième se mette au niveau. Le niveau défensif qui pêché également chez les Angelinos, mais… ah… on nous fait signe dans l’oreillette qu’il reste 81 matchs de régulière et donc une ou deux fenêtres pour se rattraper. Allez, la suite au prochain épisode, jeudi face aux Clippers pour Steph et sa bande, alors que la franchise qui pleure tant le départ d’Alex Caruso attendra de pied ferme les… Suns vendredi soir.