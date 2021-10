Les Bucks ont reçu leur bague de champions : Giannis Antetokounmpo et sa bande au paradis, messieurs dames la saison est lancée !

C’est toujours l’un des évènements du tout début de saison. Le retour des stars sur les parquets, oui, mais aussi une franchise fraîchement championne NBA qui reçoit sa bague devant son public. Et si l’année dernière les Lakers avaient du se contenter d’une cérémonie en mode visio, cette fois-ci le public de Milwaukee était bien présent pour applaudir et fêter ses champions.

On en a pris l’habitude depuis un bail, avant les premiers ballons qui rebondissent et les premiers bruits de parquets qui crissent sont fêtés chaque année les champions sortants. Cette saison gloire aux Bucks, incroyables champions NBA en juillet dernier et désormais en quête d’un back-to-back qui le serait encore plus. Cette nuit le Fiserv Forum a donc accueilli ses héros comme il se doit, et Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday et toute la bande ont désormais une grosse bagouze au doigt alors que le toit du Fiserv est à présent décoré d’une bannière de plus, la deuxième de l’histoire de la franchise du Wisconsin. Khris Middleton qui a d’ailleurs lâché le compte à rebours magique sous les yeux d’une assistance aux yeux embués, tu m’étonnes, la joie enfantine de Brook Lopez contrastant avec une émotion plus personnelle du double-MVP grec qui vivait pour sa part l’expérience en famille. Allez zou, quelques images, le temps de se craquer un paquet de Chip’s :

Nan la bague de champion des Bucks C’est une dingueriepic.twitter.com/iqoZ7niWis — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021

Giannis qui reçoit sa bague… … FRISSONS !pic.twitter.com/ghlASGu013 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021

Et la bannière des Bucks au plafond, champions NBA 2020-21 c’est pour l’éternité ! 👏pic.twitter.com/uUEovl74Wi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2021

La bijouterie c’est fait, place au parquet désormais. Un énorme season opener face aux Nets de Kevin Durant et James Harden, c’est tout de suite, c’est maintenant, et c’est d’ailleurs pour ça que cet article se termine dans 3, 2, 1, bon match !