Le guide ultime de la saison NBA 2021-22 sur TrashTalk : tout ce qu’il faut savoir avant de mettre les pieds sous la table

Chez TrashTalk, on aime au moins autant la NBA que les défis. Et qui dit retour du plus beau sport du monde dit aussi previews XXL pour se remettre dans le bain gentiment et dans la bonne humeur avec les incontournables 30 Previews en 30 Jours. Un challenge de plus traversé main dans la main par l’équipe de rédaction et la Team Canapé de l’Apéro. Vous l’aviez demandé, à quelques heures du coup d’envoi de la saison 2021-22, voici donc le guide ultime livré par la maison.

Comme d’habitude, on se donne donc rendez-vous dans quelques semaines ou dans quelques mois pour fact-checker les pronostics osés de certains. Mais il fallait se mouiller et toutes les franchises ont été moulinées dans tous les sens, à l’écrit et en vidéo, pour nous permettre de sauter à pieds joints dans cette nouvelle campagne remplie d’incertitudes. La recette est connue de tous, depuis un moment : un coup d’œil dans le rétro, un point sur le marché de l’automne, une projection sur le cinq majeur, une pregunta de la muerte et un gros prono sur la saison à venir. Au total, une trentaine d’heures de vidéo presque atteinte et des dizaines de milliers de mots pour satisfaire tout le monde. Et puisque ce n’était pas suffisant, il fallait aussi se risquer un peu sur les favoris des grands trophées de la saison. Pour les flemmards qui n’ont pas le temps de trier les pépins de courge et pour ceux qui veulent se remettre à jour à l’aube d’une saison exceptionnelle, suivez le guide !

30 previews.

30 jours passés ensemble.

1600 minutes de vidéo.

7200 commentaires YouTube.

20 000 tweets, probablement. La série préférée de ta série préférée est bouclée. MERCI à toutes et à tous pour ce nouveau marathon, c'était dingue. Que la saison NBA 2021-22 commence !

Ça y est, vous savez tout ! Vous êtes désormais prêts à monter dans le train de la NBA pour une saison supplémentaire. Attention quand même à bien choisir son wagon car ils ne sont pas tous connectés entre eux et certains s’arrêteront bien avant le terminus prévu vers la mi-juin 2022.