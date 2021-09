30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Washington Wizards ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On enchaine avec la preview 100% Washington Wizards !

Tiens tiens, en voilà un projet qu’on a du mal à visualiser. La période John Wall est définitivement terminée, le show Russell Westbrook n’est plus, et reste seul à bord l’immense Bradley Beal, qui portera encore une fois les espoirs de toute une capitale sur ses épaules de sniper. A ses côtés cette saison ? Spencer Diwniddie, débarqué de Brooklyn après un an sans jouer mais de vrais skills de simili All-Star, Rui Hachimura, qui doit passer un vrai step en tant que lieutenant, Davis Bertans et ses briquasses un peu trop nombreuses, le process Avidja qui pourrait décoller cette année, ou encore les jeunes Thomas Bryant et Daniel Gafford pour mettre des plombs dans la raquette. Suffisant pour faire des Sorciers une équipe qui compte ? On a envie de dire… bof, mais l’arrivée sur le banc de Wes Unseld Jr. peut aussi insuffler au groupe un nouvel élan après trois ou quatre saisons passées à vivoter.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Wizards de Washington. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !