Les salaires des Washington Wizards pour la saison 2021-2022 : alerte rouge, Bradley Beal a une player option à la fin de l’année

Avec le transfert de Russell Westbrook, l’arrivée de Spencer Dinwiddie et de plusieurs anciens Lakers, l’effectif et les finances des Wizards ont bien changé pendant la Free Agency. La banque de Poudlard est bien remplie cette année, mais elle sera grandement allégée à la fin de la saison. Vivement l’été 2022 donc ? Absolument pas, car Bradley Beal y sera très certainement agent libre, de quoi donner de grosses sueurs froides au GM Tommy Sheppard.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 119,000,000$ cette année.

Avec 132,953,836$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Wizards ont une banque grassement remplie mais où aucun contrat ne paraît obscène, mais, également, ou aucun ne peut être désigné comme une vraie bonne affaire.

Bradley Beal domine logiquement les affaires avec son contrat à 33 millions et… sa player option à la fin de la saison, player option qu’il devrait lever, soit pour signer un contrat supermax à Washington, soit pour aller voir ailleurs (voir plus bas). L’arrière est suivi du carré Dinwiddie – Bertans – KCP – Kuzma, aux alentours des 15 baguettes – de sorcier – chacun. Les quatre gonz auront à cœur de redorer leurs images après avoir tous vécu une saison compliquée, chacun à sa manière. Les Twin Towers (non) Montrezl Harrell et Thomas Bryant talonnent le carré avec leurs contrats expirants à hauteur de 9 brosses tandis que les jeunots Deni Avdija, Rui Hachimura et Corey Kispert viennent conclure la partie de tableau de salaires notables. Les situations de Bryant et Avdija seront d’ailleurs à surveiller, eux qui ont subi de gros bobos et qui pourraient quitter la capitale l’été prochain si le staff ne souhaite pas les prolonger. L’intersaison 2022 est surtout l’élément clé du tableau à surveiller puisque les Sorciers y verront beaucoup de masse salariale se délester certes, mais il s’y jouera surtout l’avenir de Bradley Beal dans la capitale.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 5

Spencer Dinwiddie

Davis Bertans

Kyle Kuzma

Corey Kispert

Isaiah Todd

Dinwiddie débarque en tant que lieutenant de Bradley Beal et aura à cœur de justifier la confiance que Tommy Sheppard lui a attribuée cet été. En étant transféré à la Maison Blanche, l’ancien Net a en effet reçu un beau chèque de 62 millions sur trois ans (assaisonné d’une prime faramineuse) malgré qu’il n’ait pas joué de l’année 2021. Au cas où l’ami Spencer n’arrive pas à revenir au niveau espéré, le GM pourra se rassurer en se disant qu’une partie de son salaire n’est pas garantie. Davis Bertans devra quant à lui retrouver son niveau de la saison 2019-2020 s’il ne veut pas être catalogué comme l’un des pires escrocs et faux espoirs de l’histoire de la Ligue. Kuz a l’occasion d’arrêter d’être nul de repartir du bon pied après deux années compliquées où il a régressé malgré des débuts prometteurs à Los Angeles. Les rookies Corey Kispert et Isaiah Todd tenteront quant à eux de profiter des passages à vide des deux forwards précédemment cités pour faire leur trou sur les postes 3 et 4. Les deux bambins passeront néanmoins derrière Rui Hachimura, Deni Avdija et Daniel Gafford dont les petites team options devraient être gracieusement acceptées par Sheppard après leurs beaux débuts dans la Ligue.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison