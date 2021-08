Les primes du contrat de Spencer Dinwiddie sont sorties : spoiler, il existe donc un monde où remporter le titre permet de gagner… un dollar

C’est désormais officiel, le contrat est signé : Spencer Dinwiddie jouera aux Washington Wizards la saison prochaine, pour un contrat de 62 millions sur trois ans. La dernière année de son contrat n’est pas totalement garantie – blessure oblige – mais ne vous inquiétez pas, Spencer a équilibré la balance avec des primes… originales.

On le savait depuis quelques jours maintenant, Spencer Dinwiddie allait jouer pour les Wizards, eux qui l’avaient fait venir au cours d’un trade à cinq équipes. Oui oui, à CINQ, donc déjà, on aurait dû se douter que cette signature était spéciale. La franchise et le joueur avaient trouvé un accord pour un contrat de 62 millions sur trois ans, il n’y avait plus qu’à signer. C’est d’ailleurs Keith Smith de Spotrac qui nous a annoncé le détail du contrat de Dinwiddie. La première année, le meneur touchera 17,142 millions de dollars, la deuxième 18 millions et la dernière 18,857 millions, dont une partie n’est pas garantie. Autrement dit, si Dinwiddie passe la dernière saison à l’infirmerie, il ne touchera « que » dix millions. Pour que son contrat soit pleinement garanti, Spencer devra jouer minimum 50 matchs. Voilà voilà, jusque-là rien de fou, c’est un contrat basique. Mais attendez, il faut qu’on parle des primes demandées par Spencer Dinwiddie. Spoiler : c’est bien croustillant.

Déjà, pour resituer le bonhomme, c’est déjà lui qui avait souhaité que son salaire aux Nets lui soit reversé en crypto-monnaie, pour que des personnes puissent investir dessus. Une demande évidemment refusée par la NBA, mais au moins vous voyez le genre de choses que l’ancien de Nets peut tenter. Sur son Instagram, Bobby Marks nous a parlé des primes que la nouvelle recrue a demandées. Vous êtes prêts ? Allez, on vous balance la plus folle : si les Wizards remportent le titre, Spencer Dinwiddie repartira avec un million de dollar. Non, vous ne rêvez pas, si les Washington Wizards gagnent le championnat (mdr), Spencer ne touchera qu’un dollar. Jrue Holiday en avait lui demandé un million à Milwaukee et c’était déjà plus crédible de le voir soulever le Larry O’Brien Trophy que Bradley Beal, Dinwiddie et Thomas Bryant. Enfin voilà, vu la taille de l’exploit, il aurait pu limite demander une statue à l’entrée de la Capital One Arena. Bref, en plus de ce dollar symbolique si Washington remporte le titre – vraiment difficile à écrire celle-là – Dinwiddie aurait ajouté d’autres bonus au moment de la signature. On s’attendait à un coupon de 10% de réduc’ à Walmart dès qu’il fait des matchs en 30-10, à un Twix par match à 50 points ou le droit de choisir sa place sur le banc et dans le bus aussi pour chaque victoire remportée mais il a fait plus sage. Il a simplement demandé 1,5 millions de dollars s’il joue 50 matchs. Mais bon, c’est secondaire ça.

En tout cas, merci Spencer, tu nous a pas déçu. Tes demandes concernant ton contrat sont encore des petites pépites et on a vraiment hâte que tu puisses nous payer trois carambars quand tu auras ramené le titre à Washington, ou un pain au chocolat, à toi de voir. À côté des 62 millions, on doute que ça fasse une énorme différence.

Source texte : Spotrac/ESPN