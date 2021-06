Davis Bertans blessé pour au moins 4 semaines : stupeur à Washington, mais qui va bien pouvoir rater les tirs à sa place ?

Les Wizards ont réussi à sauver l’honneur lors du dernier match mais on sent que la fin se rapproche pour eux. Déjà diminués par des blessures, ils ont encore perdu un élément avec Davis Bertans. Les options longue distance se réduisent du côté de D.C.

Vainqueur de Philadelphie dans un drôle de match cette nuit, Washington espérait sans doute profiter de la blessure de Joel Embiid pour continuer sa remontada. Malheureusement pour eux, ils doivent gérer leurs propres bobos et il y en a un de plus sur la pile du toubib. Sorti lui aussi en cours de match, Davis Bertans rejoint l’infirmerie de la capitale fédérale avec une blessure au mollet. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN, notre pape du scoop, qui nous a informé de cette triste news en fin d’après-midi. En voilà un qui peut déjà préparer ses prochaines vacances.

An MRI reveals a grade 2 calf strain for Wizards F Davis Bertans, source tells ESPN. He will need 4-to-6 weeks for a recovery. Washington is down another key player as they face elimination vs. Sixers in Game 5. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 1, 2021

Dans le meilleur des cas, on parle d’une absence estimée à quatre semaines et si on en croit notre boule de cristal, c’est loin d’être gagné pour que les Wizards soient encore en course à ce moment-là. Menés 3-1 par le premier bilan de l’Est, il leur faut désormais gagner les trois manches suivantes, dont deux à Philadelphie, pour espérer atteindre le second tour. Quand bien même Joel Embiid serait sur la touche tout ce temps, on a du mal à croire que Philly va gentiment se laisser marcher dessus sans réagir. Il faut aussi prendre en compte le fait que Bradley Beal et Russell Westbrook sont eux aussi diminués par des bobos depuis le début des Playoffs et le comeback de fin de saison pourrait laisser des traces au sein d’un effectif qui s’est beaucoup dépensé pour revenir sur la huitième place. Pour remplacer son ailier, Scott Brooks a plusieurs options devant lui : il peut revenir à un système avec trois guards comme il l’a fait plusieurs fois cette saison. Ce qui signifierait donc Bradley Beal qui passe 3 et Raul Neto qui entre dans le cinq. Il peut aussi tenter d’intégrer un joueur du bout de son banc comme Isaac Bonga ou Anthony Gill sur l’aile, des profils qui n’ont pas vu beaucoup de minutes ces derniers temps. Pas facile d’entrer dans l’intensité des Playoffs et de se coltiner le leader de l’Est du jour au lendemain. Vous l’aurez compris, la marge de manœuvre du coach est infime.

Davis Bertans est out pour quatre à six semaines et on peut déjà lui souhaiter de bonnes vacances ! Blessure au mollet détectée et un sniper de moins pour profiter des décalages de Russell Westbrook et Bradley Beal. La grande question qui se pose désormais : combien de match faudra-t-il à ses copains pour le rejoindre sur la plage ?

Source texte : ESPN