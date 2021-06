Preview de la soirée NBA : Brooklyn peut fermer la boutique, tout reste ouvert à l’Ouest

Ce soir c’est night session à Roland-Garros Playoffs, comme depuis plus d’une semaine ! On ne s’en lasse pas par contre. Les deux Conférences sont inégales, et les affiches de cette nuit le montrent bien, même si cela n’enlève rien au spectacle qu’on va avoir. C’est parti pour la preview !

1h30 : Nets – Celtics : C’est le moment de conclure pour Brooklyn, la deuxième équipe de New-York mène 3-1 face à Boston. Après avoir détruit la feuille de stats et le livre des records NBA au Game 4, les trois monstres qui sortent du Styx vont chercher à finir le trèfle. Kemba Walker et Robert Williams sont incertains pour le match, ça veut donc dire qu’on part encore avec la même troupe que lors du dernier duel. Est-ce que cela signifie plus de responsabilités pour notre Evan Fournier ? C’est une question rhétorique, svp on attend que ça, passez-lui le ballon et laissez-le se mettre en rythme à coup de buckets. Est-ce que Nadal va gagner Roland-Garros cette année ? Est-ce que les Nets vont finir la série chez eux ? Telles sont les questions du jour, avec des cotes vraiment peu élevées.

3h : Nuggets – Blazers : On ne dirait pas non à ce que cette série aille en sept matchs, donc patience le score n’est que de 2-2. De retour à la maison, Denver ferait bien de prendre feu pour prendre la tête et s’éviter une balle de match à l’extérieur. Jokic nous claquera-t-il un triple-double ? Lillard lâchera-t-il 50 points ? Deux équipes plus proches que jamais et une issue toujours aussi improbable au coup de sifflet final, exactement ce qu’on aime mater jusqu’au petit matin.

4h : Suns – Lakers : Ça sent le doute dans le vestiaire des Lakers avec la blessure d’Anthony Davis au Game 4. On rappelle qu’il est sorti juste avant la mi-temps et que Kyle Kuzma avait pris sa place en starter au retour des vestiaires. Résultat : une animation offensive en panne et Phoenix qui recolle à 2-2. On espère que Frank Vogel sera capable d’apporter un nouveau système de jeu en cas d’absence du Brow, qui est listé incertain pour ce match (l’espoir est faible mais l’espoir est là, en revanche il sera sûrement là pour le Game 6). Kentavious Caldwell-Pope est également incertain, lui qui n’avait pas pu jouer le Game 4. Phoenix risque d’impressionner à nouveau, avec un jeu collectif bien huilé par le Parrain, Chris Paul, et une bonne domination de la peinture avec Frank Kaminsky Deandre Ayton. Est-ce que LeBron James va pouvoir porter seul cette équipe comme il a su le faire chez les Cavs par le passé ? On le saura bien assez tôt.

Une preview, plein de questions, et toutes les réponses cette nuit ! On se donne rendez-vous aux environs de 1h et des brouettes sur l’oiseau bleu avec la cafetière qui chauffe et le pick TTFL bien validé. C’est reparti !