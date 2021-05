Kevin Durant, stats, Kyrie Irving, chiffres, James Harden, sopalin : on fait le point sur une soirée historique pour les Nets

Vainqueur des Celtics cette nuit, le Big Three des Nets a multiplié les records individuels et collectifs que ce soit pour la franchise ou au niveau de la Ligue. On a donc décidé d’éplucher toutes les bases de données pour vous résumer tout ça en quelques chiffres afin que vous puissiez mesurer l’ampleur des dégâts et ce qui attend (peut-être) d’autres équipes dans les prochaines semaines.

Généralement, lorsqu’on part sur un papier record, on parle souvent d’un joueur qui est sorti du bois et a tapé un record individuel de son équipe voire, plus glorieux, de la Ligue elle-même. Le problème c’est que les stars ont tendance à se multiplier chez les Nets et les lignes à réécrire aussi par la même occasion. Il ne leur aura pas fallu trop longtemps pour se faire une place au soleil dans les bouquins d’histoire des hommes en noir. On vous laisse en juger par vous-même.

Kevin Durant

Stats : 42 points, 5 passes, 4 rebonds, 1 interception, 2 contres à 14/20 au tir, 3/3 du parking et 11/11 sur la ligne des lancers.

James Harden

Stats : 23 points, 18 passes, 5 rebonds, 2 interceptions et 3 contres à 8/12 au tir, 2/5 du parking et 5/6 sur la ligne des lancers.

Kyrie Irving

Stats : 39 points, 11 rebonds, 2 interceptions, 11/24 au tir, 6/12 du parking, et 11/11 sur la ligne des lancers.

Les records individuels

Kevin Durant est devenu le premier joueur de l’histoire des Nets à scorer plus de 35 points sur plusieurs matchs consécutifs en Playoffs.

Il a également rejoint Vince Carter comme le seul joueur de la franchise à réussir trois matchs à plus de 30 points sur une même série.

Avec 42 points, KD devient le second meilleur marqueur de l’histoire des Nets sur un match de Playoffs derrière Vince Carter. (43)

James Harden est lui devenu le seul joueur de l’histoire des Nets à faire un match avec au moins 20 points et 15 passes en postseason.

Avec 18 passes décisives, le Barbu prend également la seconde place des meilleurs passeurs des Nets en Playoffs derrière Jason Kidd (19).

James Harden is the first Nets player with a 20p/15a playoff game in franchise history. 23 PTS

Les records collectifs

104 points inscrits à eux trois : record égalé pour le trio le plus prolifique sur un match de Playoffs. (à égalité avec : Dominique Wilkins-Spud Webb-Randy Wittman pour Atlanta et John Havlicek-Jo Jo White-Dave Cowens pour Boston)

Les Nets deviennent la seconde équipe de l’Histoire avec deux joueurs à plus de 35 points sur plusieurs matchs consécutifs en Playoffs. (Harden + Durant au Game 3 et Irving + Durant au Game 4) L’autre était les Lakers d’Elgin Baylor et Jerry West.

Meilleure moyenne de points de l’histoire pour un trio sur une série de Playoffs (en cours) avec 85,9.

Record de franchise du nombre de points inscrits sur un match de Playoffs. (141)

The Nets Big 3 are averaging 85.9 points in the playoffs. KD 35/8/3 on 56/46/91%

Harden 26/7/11 on 55/46/91%

Le trèfle a porté chance à Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Après la magnifique prestation sur le parquet du mythique TD Garden, les trois stars se sont offerts quelques pages supplémentaires dans la grande histoire de la NBA et c’est peut-être loin d’être fini. Maintenant que la machine est lancée, on se prépare à devoir répéter ce genre de papier. Amoureux des stats, vous voilà au paradis !

Source texte : StatMuse / ESPN