Recap de la nuit NBA : les Hawks et les Nets y sont presque, les Clippers sont de retour et les Lakers… ne sont plus si sereins

De nouveau quatre matchs cette nuit, une soirée longue, longue, très longue, et ce matin quelques changements de dynamique à noter mais aussi une explosion statistique made in Brooklyn du côté de Boston. On fait le point ? Allez, un café, une biscotte, et on est parti.

Les matchs de la nuit

Hawks – Knicks : 113-96

Lakers – Suns : 92-100

Celtics – Nets : 126-141

Mavericks – Clippers : 81-106

Ce qu’il faut retenir

Hawks – Knicks : des Knicks qui galèrent toujours autant en attaque, même si Julius Randle et R.J. Barrett ont – un peu – retrouvé le chemin des filets. On sent clairement une équipe qui plafonne, une équipe crevée après avoir activé le mode Playoffs il y a… six mois, alors que côté Hawks ça déroule en attaque comme en défense. Résultat une nouvelle victoire aisée acquise notamment grâce à un gros run au retour des vestiaires, un Trae Young gourmand mais efficace, un John Collins qui fait le job, et tout un groupe en train de littéralement mettre KO son adversaire.

Lakers – Suns : il y a 24h on parlait d’une série qui avait peut-être bien tourné avec la mise en route du terrible duo des Lakers. Ce matin ? Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton ont réenclenché la machine, Anthony Davis s’est blessé et tout le monde retournera à Phoenix avec une série à 2-2 et un avantage du terrain récupéré par les Suns. Pas de conclusion hâtive cette fois-ci, mais disons que les cartes sont rebattues, et que ce Lakers – Suns a tout de la série… qui pourrait aller jusqu’au Game 7. Miam, ça donne faim tout ça.

Celtics – Nets : nouvelle démo offensive de part et d’autre, avec d’un côté un Jayson Tatum encore une fois incroyable, mais de l’autre un trio absolument injouable. Les Nets mènent désormais 3-1 car leur force de frappe offensive est hallucinante, peut-être même jamais vue auparavant, et une demi-finale de conférence extraordinaire s’annonce déjà face aux Bucks. Boston sera tout simplement tombé au mauvais endroit et au mauvais moment, fallait y penser avant.

Mavericks – Clippers : dernier match de la soirée, seuls les plus téméraires étaient encore debout, et ces derniers auront pu assister à une énorme victoire des Clippers, des Clippers solides grâce à une nouvelle masterclass de Kawhi Leonard, grâce à un très bon match, again, de Paul George, et grâce, un petit peu aussi, à la méforme de Luka Doncic, parce qu’il faut bien que ça lui arrive de temps en temps aussi. 2-2 balle au centre, Game 5 mercredi soir, prenez date !

Le top pick en TTFL : Kevin Durant

Les moments forts de la nuit

Kawhi's efficient double-double leads the @LAClippers to their 2nd straight win in Dallas, tying the series at 2-2. Game 5 is Wed. at 10pm/et on TNT. 29p | 10r | 2s | 2b | 11-15 shooting pic.twitter.com/yFOtnlEAIo — NBA (@NBA) May 31, 2021

18 ASSISTS for James Harden, an #NBAPlayoffs career-high! Game 5 📅 Wed, 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/GiAwVkgVw5 — NBA (@NBA) May 31, 2021

🤯 @KDTrey5 (42 PTS) and @KyrieIrving (39 PTS) become the 8th pair of teammates in @NBAHistory to drop 39+ apiece in an #NBAPlayoffs game. Game 5 – Tue, 7:30pm/et, TNT pic.twitter.com/1HvyBGjkdu — NBA (@NBA) May 31, 2021

Jalen Brunson beats the 1Q buzzer! #NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/02ZbjhU5sk — NBA (@NBA) May 31, 2021

Gritty game 4 from @CP3. 😤 18 PTS

9 AST

3 STL Tied 2-2, the series shifts to Phoenix for Game 5 on Tuesday at 10pm/et on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/zpAT2AyD6h — NBA (@NBA) May 30, 2021

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 3-1

Sixers – Wizards : 3-0

Knicks – Hawks : 2-2

Clippers – Mavericks : 2-2

Nuggets – Blazers : 2-2

Suns – Lakers : 2-2

Jazz – Grizzlies : 2-1

