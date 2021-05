NBA Top 10 de la nuit : orgie de highlights à Boston et un LeBron James en mode… LeBron James

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Evan Fournier pensait déposer son lay-up tranquille mais il a vu débouler Chantal de la compta.

#9 : on le sentait légèrement venir, Reggie Bullock avait beau le savoir aussi, n’empêche qu’il s’est quand même fait avoir.

#8 : Evan Fournier a le droit de rater des tirs, car quand Evan Fournier rate des tirs c’est Romeo Langford qui arrive comme une petite fouine depuis l’angle zéro pour écraser le putback.

#7 : Kevin Durant fait très, mais très facilement la différence face à Jabari Parker et finit par un tomar sur celui qui montre donc sa trogne quasiment dans chaque action de ce Top 10.

#6 : LeBron James a ouvert les yeux qu’il a sur sa calvitie et il a donc pu miraculeusement voir Ben ‘The Survivant’ McLemore, avant de lui offrir le genre de bijou que vous n’offrirez jamais à votre femme.

#5 : les Nets ont fait du TD Garden leur Brooklyn Bridge, tout le monde va et vient comme il le souhaite. Joe Harris fixe deux joueurs dans la peinture (évidemment, lui qui mesure 2m13) pour servir James Harden qui arrive à pleine vitesse et qui finit avec sa papatte gauche.

#4 : Kyrie Irving lance Blake Griffin en contre-attaque, Blakounet nous tente une finition infâme qui se transforme finalement en putback dunk pour Uncle Drew. Le magicien des handles était bien décidé à entrer dans ce Top 10 et il a retrouvé ses jambes pour ça.

#3 : petite remontée de balle tranquillou pour Jalen Brunson qui envoie finalement une patate pour sonner la fin du premier quart-temps. Magnifique tir, magnifique victoire des Mavs, enfin presque.

#2 : les fameux embouteillages de Los Angeles, quelle plaie. Dans le trafic, une chevauchée de joueurs galope et deux se démarquent chez les Lakers. Le bald/bold GOAT lance le ballon sur la planche et son lieutenant vient écraser ça sur un Mikal Bridges un petit peu perdu. 36 ans hein, pour ceux qui trouvaient cette action juste un peu plus que normale.

#1 : Luka Doncic sait à peu près tout faire. Petite passe alley-oop oklm du milieu de terrain absolument parfaite pour Dorian Finney-Smith, qui apprend dans le même temps aux Clippers qu’il faut se replier plus rapidement.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !