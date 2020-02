Anthony Davis à un doigt d’être out ce soir face aux Nuggets : un petit AD ? Juste un doigt, mais on prendrait bien un AD d’abord

Grosse rencontre cette nuit à 4h précisément. Oui c’est tard, mais l’affiche en vaut vraiment la peine. Les Nuggets reçoivent les Lakers, les seconds de l’Ouest contre les premiers, Jokic contre LeBron, ça fait envie. C’est le genre de rencontre qui sentent bon le printemps et le mois d’avril.

Difficile de faire mieux au classement du côté de l’Ouest, en ce moment, c’est LE match de la Conférence. Les Nuggets sont sur une grosse lancée avec huit victoires sur les dix derniers matchs, en restant sur quatre succès d’affilée, et le petit Nikola n’y est pas pour rien. Tantôt scoreur, tantôt passeur et tantôt rebondeur quand il n’est pas les trois à la fois, en ce moment Jokic est monstrueux. Grosse Quiche, le sosie en surpoids qui semblait le remplacer en début de saison, est loin derrière lui, le Serbe est à un niveau de MVP. À ce rythme, Denver pourrait bien passer en tête au classement devant une équipe des Lakers qui a parfois tendance à lever le pied. À L.A. la régulière, c’est pas la priorité, mais ça continue de gagner. Le duo LeBron-Davis continue de porter l’équipe en gérant son avance sur la concurrence. Et c’est peut-être ce soir qu’il faudra tout donner pour repousser une équipe de Denver qui commence sérieusement à coller. Si l’équipe du King veut mettre le pied au plancher pour creuser l’écart, c’est le moment ou jamais. L’affiche a une odeur de Playoffs, à Denver, ce sera aux deux équipes de le faire sentir sur le parquet.

Troisième rencontre de la saison entre les deux ogres de l’Ouest, et pour le moment, les équipes sont à égalité avec une victoire chacun. Cette nuit, l’un des deux gros repartira avec l’avantage, et ça pourrait pas mal dépendre de l’homme au sourcil, au singulier. Et oui pour changer, Anthony Davis est probable, il devrait jouer, mais on n’y mettrait pas notre bras à couper non plus car il a un petit bobo au doigt. Sacré Tony, toujours là pour faire chi** une bonne surprise. Scénario 1, fondu en ouverture : il est pas là, Kuzma passe titulaire et JaVale McGee a le monopole de la raquette jaune et violette. Retour à la saison dernière, Lonzo et Ingram en moins, et c’est franchement moins marrant pour tout le monde. Tout le monde sauf Denver et Nikola Jokic qui pourra peser de tout son poids sur un JaVale bien esseulé. Quand on connaît la forme actuelle de la bête, la feuille de stats risque d’être bien remplie, comme dans le récent 30/21/10 du Serbe contre le Jazz. LeBron devra donc mettre tout son petit monde sur ses épaules, comme à Cleveland, et passer en mode Playoffs. Pas qu’on aime pas ça, mais ça serait bien d’en garder un peu dans les jambes pour… les Playoffs. Scénario 2, AD arrête d’être chiant, on a une belle confrontation dans la raquette et on fait un peu plus tourner le ballon. On n’a toujours pas de meneur, mais c’est pas une raison. Comme dans les deux premiers matchs, le Joker est légèrement limité, et on compte un peu plus sur Jamal Murray. Dans ce genre de rencontre, le bon vieux Paul Millsap risque lui aussi de peser sur la balance en enfonçant la raquette adverse. Si les Nuggets font l’effort de ne laisser que Will Barton, Mason Plumlee et Michael Porter Jr. à l’infirmerie, ce qui est moins pire que d’habitude, alors on se bouge un peu Antoine David. Les Lakers ont une avance à jouer, autant la prendre sur l’adversaire direct, et se tester au complet contre une autre grosse cylindrée.

Une rencontre et deux scénarios bien différents selon les joueurs présents, mais quoi qu’il arrive, l’affiche reste XXL entre les deux géants de l’Ouest. Cette nuit à Denver, on pourra au moins compter sur LeBron et Jokic pour régaler. Avis au petit Antoine, pour le load management, c’est dans l’autre franchise de L.A. qu’il fallait signer.