Preview de la soirée NBA : un classique à Los Angeles, et une course au play-in sous haute tension

On entre dans la dernière semaine de la saison régulière et les calendriers nocturnes vont être (très) chargés. Onze matchs au menu cette nuit avec des duels capitaux pour les Playoffs mais aussi… le retour « possible » de LeBron James sur les parquets. C’est parti pour la preview !

01h00 : Hornets – Nuggets : Après une faute professionnelle à la maison contre l’équipe C des Pelicans, Charlotte est de retour avec un morceau autrement plus fat à digérer, la bande à Nikola Jokic ! Quand on connaît la réputation de la raquette des Hornets, on ne saurait que vous conseiller de filer sur la TTFL pour faire un petit changement si ce n’est pas déjà fait. Avec le Joker, LaMelo Ball mais aussi le style respectif des deux équipes, on a sous les yeux un bon gros match League Pass.

01h00 : Pistons – Wolves : que se passe-t-il quand aucune des deux équipes ne veut gagner un match ? Bah, il y en a une qui est bien deg’ au petit matin. Malheur au gagnant de cette rencontre 100% tanking car il perdra du terrain dans sa course au Cade Cunningham. On met un gros warning pour les Loups car avec le bilan qu’ils ont en ce moment, ils risquent de voir partir le pick chez les Warriors et on va parler mandarin quand on verra un nouveau freak à côté de Steph Curry.

01h30 : Raptors – Clippers : Kawhi Leonard va rendre visite à ses vieux copain Raptors mais pas à la Scotiabank Arena. Lui qui cherchait le soleil, il va être servi du côté de Tampa ! Les Raptors sont officiellement éliminés de la course aux Playoffs depuis cette nuit et ils vont tenter de finir la saison sur une bonne note, à défaut des joutes printanières. L.A n’a pas encore validé sa place sur le podium et Denver jouera en même temps pour essayer de les éjecter. Un beau duel à distance en perspective.

01h30 : Celtics – Heat : une manche partout, la balle au centre pour la belle. Après un scénario improbable il y a deux jours, Miami et Boston se retrouvent, toujours au TD Garden, pour un match capital pour l’une comme l’autre. Il y a un tie-breaker à aller chercher et si possible un spot loin du play-in. L’absence de Jaylen Brown jusqu’à la fin de la saison pourrait peser lourd dans la balance alors qu’on attaque le dernier virage de cette course contre la montre.

02h00 : Grizzlies – Mavericks : si Memphis est assuré de participer au play-in, ils voudront sans doute le faire en tant que 8ème et non 9ème de l’Ouest. D’un coté, tu as deux matchs pour obtenir la postseason et de l’autre un seul vraiment qualificatif. (si tu bats le dixième au préalable) Dallas n’est pas encore totalement protégé des Lakers et des Blazers mais ça commence à sentir bon pour une qualification sans tour préliminaire. Encore une victoire et un faux pas d’un rival et Mark Cuban pourra jubiler un bon coup avec une deuxième qualif’ en deux ans.

02h00 : Pacers – Sixers : même scénario que pour Memphis dans le cas d’Indiana. Ils ont presque le play-in dans la poche (il faudrait un miracle de la part des Bulls) mais ils voient aussi que Charlotte bat de l’aile juste devant alors pourquoi se priver ? Entre les blessures, les prises de tête, la fin de saison des Pacers est plus solide que ce qu’on aurait pu croire. Ils tombent quand même sur un sacré os cette nuit avec Philadelphie, huit victoires de rang et solidement accrochée à sa première place à l’Est. Selon le scénario d’ici dix jours, on a peut-être un des matchs du premier tour sous nos yeux.

02h00 : Bulls – Nets : on voit déjà d’ici ceux qui pensent que Chicago est dans la mouise car ils rencontrent les Monstars, mais ce serait oublier qu’ils ont déjà fait tomber la bande à KD cette saison avec une victoire plus que sérieuse. Les Bulls savent qu’il faudra un gros concours de circonstances pour voir les Playoffs mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. À part ça, on ne va quand même pas chialer à l’idée de voir un match avec 4 All-Stars en puissance sur le parquet si ? Brooklyn doit encore sécuriser sa deuxième place contre les Bucks et le retour de James Harden (peut-être demain) pourrait énormément aider alors qu’il ne reste que quatre matchs au programme des hommes en noir.

03h00 : Bucks – Magic : quand on tombe de cheval, il faut vite remonter en selle et les Bucks feraient bien de suivre ce dicton. Piétinés sous le rodéo des Spurs, Giannis Antetokounmpo et sa bande ont un souffre-douleur tout trouvé avec Orlando. En plein tanking, les Floridiens bazardent leur fin de saison sans regret et avec un objectif tout trouvé pour l’été : prendre le soleil et chopper un jeune talent pour briller. Un blowout de plus ou de moins…

04h00 : Warriors – Suns : après avoir tapé le leader de l’Ouest cette nuit, Steph Curry et les siens vont tenter de faire le doublé avec la réception des Suns. Phoenix rayonne un peu moins ces temps-ci et ils ont subi la loi d’Anthony – Freaking – Davis au dernier match. Il n’y a pas péril en la demeure vu que le Top 2 est presque sécurisé mais une victoire maitrisée serait bien pour la confiance du groupe. Cette rencontre pourrait faire figure de belle répétition face à un potentiel adversaire au premier tour.

04h00 : Lakers – Knicks : le match le plus hype de la nuit et ce n’est pas trop dur quand on parle de deux des franchises les plus suivies de la NBA. New York vient d’arracher une magnifique victoire sur le parquet des Clippers et ils vont tenter de boucler ce séjour à L.A avec un 100%. Pour les empêcher de nuire, Anthony Davis et peut-être le retour d’un certain LeBron James, un joueur qui a un peu de ballon. Le Woj’ a annoncé que le King ferait son retour ce soir ou demain au plus tard et il y a beaucoup d’optimisme autour des angelinos sur ce scénario. Le champion va-t-il enfin pouvoir se mettre en marche et activer le Playoffs mode ?

04h00 : Kings – Thunder : deux jours plus tard, nous revoilà avec Sacramento et OKC pour un duel qui a pour unique but d’empirer le bilan. Le Thunder ne fait pas les choses à moitié et ils viennent de se prendre une fessée par ces mêmes Kings. Si vous connaissez quelqu’un qui se vante de mater ce match plutôt que les deux du dessus, c’est qu’il est vraiment fan ou qu’il a perdu un pari. Rendez-vous à la Lottery !

Voilà, c’est tout pour notre preview mais on espère que vous avez bien tout noté pour ce soir. On se donne rendez-vous vers 1h et on vous tiendra compagnie de bout en bout sur l’oiseau bleu. À vos picks, à vos League Pass et surtout profitez bien !