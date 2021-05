Jaylen Brown out pour toute la saison : catastrophe à Boston, les Playoffs des Celtics viennent de se transformer en coupe-gorge

Rien ne va plus à Boston, après trois défaites en quatre matchs, voilà que Jaylen Brown doit rejoindre l’infirmerie jusqu’à la fin de la saison. L’un des piliers des Celtics n’a malheureusement pas hérité du bon trèfle et la franchise du Massachusetts va devoir composer sans lui pendant le Playoffs play-in.

Il y a à peine une semaine, Jaylen Brown nous faisait une grosse frayeur en percutant de plein fouet Jayson Tatum sur une remise en jeu face aux Blazers. Les deux compères avaient été contraints de quitter le parquet en boîtant et à l’arrivée, plus de peur que de mal pour Tatum mais Brown venait de manquer les trois derniers matchs des Celtics. Mais là, Shams Charania de The Athletic est venu nous balancer une mauvaise nouvelle de derrière les fagots puisque Jaylen Brown ne souffre non plus de sa cheville mais désormais de sa main gauche ! Le constat est tombé et il est assez grave : rupture d’un ligament du poignet gauche pour le troisième choix de la Draft 2016. Résultat : fin de saison 2020-21 pour Brown, alors que les Celtics sont déjà en grande difficulté après avoir quitté le top 6 de la Conférence Est.

#NEBHInjuryReport This past weekend Celtics forward Jaylen Brown was diagnosed with a torn scapholunate ligament in his left wrist. Brown is expected to have the torn ligament surgically repaired later this week, and will be out for the remainder of the 2020-21 season. — Boston Celtics (@celtics) May 10, 2021

Celtics say All-Star Jaylen Brown has been diagnosed with a torn ligament in his left wrist and is out for the remainder of the season. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021

La blessure de JB, qui sera normalement opérée cette semaine, intervient donc au pire moment pour la troupe de géants verts, eux qui ont subi les forfaits (pour COVID ou blessure) toute l’année. Sélectionné pour la première fois au All-Star Game, le joueur de 24 ans tournait jusqu’à ce gros bobo à 24,7 points (à 48,4% au tir), 6 rebonds, 3,4 assists et 1,2 interception, soit la meilleure saison de sa jeune carrière. Excellent en défense, seconde option en attaque derrière son Jay Brother, il était tout simplement indispensable à la bande de Brad Stevens. Sans Brown, Boston affiche un bilan de cinq victoires et cinq défaites, donc à voir comment les copains de Kemba Walker vont s’adapter à la situation mais une chose est sûre : Vavane Fournier va avoir beaucoup, beaucoup de temps de jeu et sans doute qu’un double des clés du camion lui sera confié à l’occasion. Le niveau de l’équipe inquiète, il y a une course au play-in sous haute tension qui arrive et maintenant tu dois te passer d’un de tes meilleurs joueurs : paye ta saison pourrie dans le Massachussetts. Cette histoire sent le sapin et il reste quatre matchs à Jayson Tatum and co pour écrire un happy end. Pour le moment, on se dirige plutôt vers une fin à la « Seven » et ceci n’est pas une référence à leur classement du moment.

On en est là : le co-rédacteur en chef du Boston Celtics Magazine doit ranger sa plume quelques temps et va devoir attendre avant de pouvoir écrire de nouvelles pages de son histoire avec le panier-ballon. Connaissant le garçon, une rupture du ligament d’une main pourrait peut-être liée au travail acharné qu’il s’assigne mais que voulez-vous, il faut souffrir non pas pour être beau mais pour devenir une légende et un potentiel Hall of Famer. Bon rétablissement à Jaylen et à très vite sur les parquets.

Source texte : The Athletic/CBS Sports