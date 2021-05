James Harden peut-être de retour ce mercredi : la barbe prépare son comeback, le plan des Monstars suit son cours

James Harden aurait bien besoin de reprendre du rythme avant les Playoffs. Sa blessure aggravée à un ischio-jambier nous a empêché de profiter du Big Three au complet. Heureusement pour nous, cela devrait bientôt prendre fin. Steve Nash peut savourer, il va enfin pouvoir lâcher les trois monstres en même temps sur leurs proies.

Absent depuis le 5 avril, le natif de Californie s’est bien reposé et nous a proposé de très beaux outfits et checks sur le banc des Nets (pas aussi swag que le banc de Brooklyn saison 2019-20). Le MVP 2018 va bientôt faire son retour, on dit bien bientôt puisque l’info du Woj est incertaine. Relayée par Malika Andrews d’ESPN, la nouvelle est parue cette nuit, rapportant que Harden pourrait faire son retour mercredi face aux Spurs, ce serait le retour le plus tôt envisageable. Si ce n’était pas le cas, il resterait deux matchs de saison régulière pour aider The Beard a retrouvé le rythme, dont le dernier face aux Cavaliers : pratique pour se mettre dans le rythme offensivement, à moins qu’un certain Collin Sexton ne vienne gâcher la soirée…

As @wojespn reported on SportsCenter, the earliest date that James Harden may return for the Nets is Wednesday against the Spurs — that isn’t a certainty, but Harden is getting close to returning. — Malika Andrews (@malika_andrews) May 10, 2021

James Harden était tout bonnement monstrueux avant sa blessure et sa rechute : 25,4 points, 8,7 rebonds, 11 passes… C’est comme s’il avait une équipe pour lui tout seul, mais il la partage avec d’autres joueurs de calibre MVP. Ce qui complique forcément la tâche pour gagner ladite statuette. S’il est difficile de douter du niveau de l’homme à la barbe d’Archimède, on peut « peut-être » craindre un retard à l’allumage quant à l’alchimie des superstars qui n’ont eu que sept matchs pour peaufiner les automatismes. Kevin Durant s’est aussi longuement blessé aux… ischios-jambiers : il y a une grosse épidémie d’ischioronavirus chez les Nets ! Lorsque les trois compères sont réunis, ils ont un bilan de 5 victoires pour 2 défaites, dont une contre un Collin Sexton en mode Kobe Bryant. Les trois superstars vont devoir apprendre à cohabiter sur le terrain, à trouver des automatismes pour tirer le meilleur de chacun, afin de remplir le rôle que tout le monde attend d’eux : retrouver les finales NBA. Brooklyn (à l’époque New Jersey) n’a plus connu ce bonheur depuis 2003. Les Nets se savent attendus, ils n’ont que quelques matchs pour finaliser leur préparation avant de foncer au front, avec des équipes qui auront sans doute le couteau entre les dents pour les faire chuter. À moins que James Harden et ses camarades n’en décident autrement.

Les fans de l’autre la meilleure équipe de New-York auraient bien besoin de tester un peu plus les trois reliques de la mort avant les Playoffs. Le talent de cette équipe est indéniable (on pense aussi à Joe Harris, Nico Claxton, Blake Griffin, Bruce Brown ou notre TLC national), mais cela ne suffit pas toujours pour remporter le titre, le vécu collectif et la cohésion sont au moins aussi importants. À eux de le démontrer.

