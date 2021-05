Les Lakers annoncent la sortie d’une série documentaire sur l’histoire de la franchise : sortie prévue pour 2022, et un gros rond rouge de plus sur le calendrier

Spoiler : quand on parle basket à Los Angeles, on en a un peu plus à raconter sur une franchise codétentrice du plus grand nombre de titres de l’histoire de la NBA. Et puisque The Last Dance fait des émules, les Lakers ont annoncé la sortie d’une série documentaire sur les quarante dernières années de l’histoire de la franchise.

Vous n’êtes pas à Hawaï ni à Honolulu, vous êtes bien sur Hulu pour un documentaire sur l’histoire de l’une – voire « la » selon les affinités – des franchises les plus mythiques du panier-ballon. Désolé pour la vanne moisie d’entrée, mais elle aura au moins le mérite d’être forcément moins bien par rapport à ce qui vous attend comme merveilleuse nouvelle. Les Lakers ont annoncé dans un communiqué qu’une série documentaire de neuf épisodes retraçant les quarante dernières années en or et violet verrait le jour en 2022 sur Hulu, une plateforme américaine de vidéos à la demande similaire à Netflix et autre Prime Video. Bon, déjà, ça fout un sacré coup au moral de savoir qu’il va falloir un véritable parcours du combattant pour aller légalement se mater tout ce qu’il s’est passé chez les LAL depuis le rachat de Jerry Buss en 1979. Bien sûr, il existe d’autres moyens pour aller mater ce genre de programme mais nous n’en dirons pas plus…

Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos Gens du Lac. La série partira de l’époque « Showtime » en passant par les années Kobe Bryant-Shaquille O’Neal, jusqu’à ce titre acquis dans la bulle en 2020 par le duo LeBron James-Anthony Davis. On pourra y retrouver 35 interviews inédites de personnes ayant compté chez les Angelinos comme la famille Buss, Pat Riley, Phil Jackson, Magic Johnson, Shaquille O’Neal et Kareem Abdul-Jabbar. L’œuvre sera produite par Antoine Fuqua, un réalisateur connu pour La Chute de la Maison-Blanche, un film sorti en 2013 et plus récemment pour What’s My Name : Muhammad Ali, un documentaire de la société de production SpringHill Entertainment créée par un certain LeBron James.

« Lorsque le Dr Buss a acheté les Lakers en 1979, il s’est assis seul sur le terrain du Forum (ancienne salle des Lakers, NDLR) et a pensé à toutes les possibilités. Mais même dans ses rêves les plus fous, mon père n’aurait pas pu imaginer ce que les prochaines décennies apporteraient à notre organisation, notre Ligue et notre ville de Los Angeles. Je suis ravie que la véritable histoire des Lakers soit enfin partagée avec le monde entier et que nous soyons entre de si bonnes mains avec Hulu et Antoine, un réalisateur dont j’admire la narration depuis des années. » — Jeanie Buss, PDG des Lakers.

Sortez le pop-corn, et les mouchoirs pour les passages consacrés au numéro 8 et 24 des Lakers. Les détails croustillants sur la durée des épisodes et la date de sortie précise ne devraient pas tarder à être dévoilés. D’ici là, choisissez votre plus beau jersey purple and gold pour vous pavaner dans votre canapé devant des équipes qui ont participé à l’histoire de ce beau sport qu’est le basketball.