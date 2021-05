Les meilleures actions de la semaine en NBA : Kenyon Martin Jr. a de la dynamite dans les mollets, c’est bien le fils de son père

Les meilleures actions de l’avant-dernière semaine NBA sont sorties. Au programme : dunks puissants, shoot du milieu de terrain, et contre en close-out. Et à défaut de scruter les premières places de la Conférence Ouest, les fusées de Houston aiment titiller le cercle.

TOP PLAYS

Si la semaine de Houston a été, avant tout, marqué par quatre défaites successives, les Texans reçoivent le lot de consolation des TikTok les plus vus de la semaine en NBA. Kelly Olynyk se mue en Jason Kidd et que Kenyon Martin Jr. porte bien son nom, vous n’hallucinez pas… Mais seulement le temps d’un TikTok, il ne faut pas trop leur en demander non plus. On retrouve également nos deux joueurs de la semaine dans ce Top. Russell Westbrook a été clutch en contrant l’ultime tir de Caris LeVert face aux Pacers, il reçoit aussi le prix du caviar de la semaine en offrant un bijou à Bradley Beal. A noter, les deux half-court shots au buzzer de la semaine signés Trey Burke et Nickel Alexander-Walker (sur son premier tir tenté depuis sa blessure). Enfin, nous pouvons compter sur Tacko Fall-ajuwon pour nous régaler sur son Dream Shake.

TOP DUNKS

L’autre Rocket en vue lors du top dunk, c’est DaQuan Jeffries qui s’amuse à martyriser Rudy Gobert dans la raquette. Un poster dunk que l’ailier racontera à ses petits enfants. Rudy n’est pas à fête dans ce top puisque MPJ a lui aussi décidé de lui passer dessus. Mais d’autres pivots ont pris dans la bouche cette semaine à commencer par Jarett Allen qui subit le reverse dunk de Cam Johnson. Caleb Martin postule lui pour le slam le plus autoritaire de la semaine avec un énorme tomar dans la bouche du Vooche. Enfin, on retrouve un grand habitué de cette section, John Collins qui saute dans les étoiles pour attraper le lob offert par Kevin Huerter.

Les défenses se resserrent lors du sprint final pour les Playoffs mais quelques noms parviennent encore à nous régaler et nous offrir du beau spectacle. Vous connaissez la recette : on clique sur play, et on spamme le bouton repeat en attendant les matchs du soir.