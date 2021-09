La stat WTF du jour : James Harden a provoqué plus de fautes à 3-points que… n’importe quelle équipe NBA depuis 2009

Si vous ne le saviez pas déjà, James Harden est plutôt doué au basket. ESPN vient de relayer un graphique de NBAcrazystats démontrant les qualités offensives uniques du Barbu. Le numéro 13 des Nets a ainsi à lui tout seul provoqué plus de fautes en shootant à 3-points que n’importe quelle équipe depuis son arrivée dans la Ligue en 2009. Crazy !

James Harden has drawn more 3-Pt shooting fouls than ANY TEAM in the NBA since entering the league (except the Rockets) 🤯 (h/t @NBAcrazystats) pic.twitter.com/WkIzBYNaFd — NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 1, 2021

Donc, pour commencer, posons les bases : on a ici une comparaison entre un seul joueur et des équipes complètes et c’est le joueur qui gagne ? Eh bien ça va être sympa à analyser hein. Avec sa dernière stat lunaire, ESPN nous montre une nouvelle fois que The Beard n’est pas un joueur comme les autres, surtout lorsqu’il s’agit d’aller sur la ligne des lancers-francs. Et pour ça, l’arrière n’a même pas besoin d’aller chercher le contact dans la peinture, non non, il peut y aller directement depuis la ligne des 3-points. Depuis 2009, Harden a provoqué 521 fautes derrière la ligne à 3-points, c’est-à-dire plus que n’importe quelle équipe NBA en dehors des Rockets (les Lakers sont deuxièmes avec 439). En même temps, vu la palette de moves du garçon et sa créativité, n’importe qui peut tomber dans le panneau et ils sont nombreux à avoir été victime du Barbu. Step-back, side-step, catch & shoot ou même sur une jambe, on n’en connaît pas beaucoup qui possèdent autant de possibilités que le MVP 2018 derrière la ligne des 7m23. Dans le basket version analytics des Rockets, le shoot à 3-points était devenu un aspect très important du jeu offensif d’Harden ces dernières années, lui qui en tentait plus de 13 par match (!!) à un moment donné. C’est moins le cas à Brooklyn mais il continue de dégainer de loin (7,3 en moyenne en 2021). Certes l’efficacité n’est pas toujours présente, mais JH fait toujours peur aux défenseurs, qui ont donc tendance à sauter un peu trop souvent sur lui et tomber dans ses feintes. Et puis bon, on sait à quel point Harden est malin quand il s’agit de provoquer des fautes et d’utiliser les règles à son avantage, ce qui a le don d’en frustrer plus d’un.

James Harden With a One Legged Step Back Three pic.twitter.com/mzueCGhcKz — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 19, 2019

Pour beaucoup, il est devenu un peu trop facile de scorer en NBA, l’arbitrage US favorisant bien plus l’attaque que dans le jeu FIBA par exemple. On l’a bien vu pendant les Jeux Olympiques d’ailleurs, les Ricains n’obtenaient pas toutes les fautes qu’ils ont l’habitude de recevoir dans la Grande Ligue, notamment derrière l’arc. Pour éliminer les abus des meilleurs provocateurs de lancers de la Ligue comme Trae Young par exemple et donc James Harden, la NBA a changé quelques règles cet été, en faveur de la défense cette fois-ci. Le Barbu et les autres attaquants ne pourront ainsi plus tendre leur jambe en sautant pour qu’elle soit touchée par les défenseurs, ou se décaler vers eux de manière non-naturelle. Ces fautes, toujours défensives jusqu’ici, ne seront désormais plus sifflées et pourront même être offensives « si le contact initié par l’attaquant impacte la vitesse, le rythme ou l’équilibre du défenseur ».

Pour la petite histoire et pour les amoureux de stats, sachez que James Harden est déjà deuxième – derrière Ray Allen et devant Steph Curry – du classement des tirs primés tentés dans l’histoire avec 6 728 tentatives, et cinquième lorsqu’il s’agit de les rentrer avec 2 445 bombes du parking en carrière. Pour ce qui est des lancers-francs, l’ancien sixième homme du Thunder est 26e au classement all-time avec 7 659 essais mais déjà 14e quand il s’agit de les rentrer grâce à ses 6 574 ficelles. Forcément, quand on enchaîne les passages à trois lancers sur la ligne et qu’on tire à 86% en carrière, ça grimpe vite. Enfin, on pourrait s’attendre à plus mais El Barbudo a pour l’heure compilé 36 4-point plays en carrière, ce qui le place deuxième all-time, encore loin de Jamal Crawford et ses 54 actions à quatre puntos.

En matière de provocation de lancers ou de shoots extérieurs, peu rivalisent avec l’abonné des clubs de strip-tease. Alors quand on combine les deux, même les équipes entières ne font pas le poids contre lui. Pour ceux qui ont encore des doutes, la NBA a fait une compilation de 17 minutes sur les 4-point plays du Barbu, nouvelle preuve que l’ancien MVP est bien le maître incontesté de la spécialité aujourd’hui.

