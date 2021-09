Un caleçon de Michael Jordan vendu aux enchères : espérons que ça ne soit pas celui du Flu Game

Nouvelle dinguerie des Américains, un caleçon de Michael Jordan vient d’être mis aux enchères. Précision importante et non des moindres, le fameux objet aurait été « régulièrement porté » et montre des signes « d’usage intensif ». Description précise, pour une antiquité qui risque de rendre fous les fans de la légende. Enfin, vraiment les fans hardcore.

Là franchement, ça va un peu loin. On le sait, les objets ayant appartenu aux plus grandes stars de la planète s’arrachent souvent lors des ventes aux enchères, et ce à des prix exorbitants. Cette fois, on passe vraiment un cap avec un vêtement ayant appartenu au grand Michael Jordan. Et pas n’importe lequel, un sous-vêtement porté par Jojo. La célèbre société américaine de vente aux enchères Lelands a mis sur son site un boxer ayant été porté par le numéro 23, prix de départ 500 dollars. Si vous êtes intéressé – et un peu fou en l’occurrence – les enchères sont ouvertes jusqu’au 25 septembre 2021 et le prix est déjà monté à 605 dollars. Dans la description du lot, il est précisé que le caleçon a été récupéré via le garde du corps défunt, John Michael Wozniak, apparu dans « The Last Dance ». MJ ayant eu l’habitude d’offrir des vêtements à son garde du corps, d’autres pièces comme des ceintures, des costumes ou des cravates sont aussi aux enchères.

Si vous voulez enchérir sur le caleçon, c’est juste ici.

Plus fou encore, le site des enchères précise que le boxer montre une utilisation certaine, car des fils lâchent au niveau des coutures. Cette information a même été complétée par le magazine Page Six. Il rapporte selon des sources que le caleçon aurait été « fortement utilisé » par Michael et qu’il montre des signes « d’usages intensifs ». Espérons pour tous les enchérisseurs, que le caleçon n’est pas celui porté lors du Flu Game en 1997, lorsque Jordan était malade après une soi-disant pizza empoisonnée. On n’ose même pas imaginer le carnage. Bon signe, avec une étiquette de nettoyage à sec, le précieux a sans doute été lavé depuis le temps. Dieu merci les odeurs ! Certes, certains détraqués puristes auraient sans doute préféré la version dirty mais respectons tout de même les mesures d’hygiène. En tout cas, vu l’amour voire l’adulation portée par certains fans envers His Airness, on se doute que le lot risque d’atteindre des prix fous. Même une vingtaine d’années après l’arrêt de sa carrière sportive, le GOAT (on sait, il peut y avoir débat) fait toujours tourner les têtes.

On souhaite maintenant bonne chance au type qui sera chargé de préparer le paquet pour le gagnant. Un fan hardcore va récupérer un caleçon porté par Michael Jordan, mais difficile d’imaginer ce qu’il va faire avec. Le laver ou non ? L’encadrer ? Le porter ? Finalement, on ne veut même pas savoir.

Source texte : Page Six, Lelands