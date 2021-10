30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Chicago Bulls ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On enchaine avec la preview 100% Chicago Bulls !

Mine de rien, ça fait un moment que les Bulls n’avaient pas « autant » été à la page. Attention tout de même on ne parle pas du retour en grâce d’un nouveau contender pour le titre mais quand même, sur le papier Chicago excite et ça faisait un bail. Zach LaVine et Nikola Vucevic sont restés, DeMar DeRozan et Lonzo Ball sont arrivés, Patrick Williams a prévu de se développer, Coby White et Troy Brown apporteront du banc, Billy Donovan se mettra peut-être même à coacher, et au final le groupe de l’ancien coach du Thunder a les armes pour aller chercher au moins le play-in, si toutefois les mots défense et spacing sont un minimum respectés. Beaucoup de mystères en tout cas à Windy City, avec au moins autant de questions que de profils intéressants dans le roster, et dans tous les cas… un nouveau prétendant aux places qui comptent à l’Est, un prétendant qui court encore et toujours après sa gloire d’antan.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Bulls de Chicago. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !