Les salaires des Chicago Bulls pour la saison 2021-2022 : les Taureaux voient rouge, et il faudra encore charger Zach LaVine l’été prochain

Après avoir géré l’une des Free Agency les plus chargées et intéressantes de la Ligue cet été, l’effectif des Bulls s’est autant s’amélioré que leurs finances se sont… détériorées. Les contrats des nouveaux Taureaux DeMar DeRozan, Lonzo Ball, Derrick Jones Jr. et Alex Caruso viennent ainsi remplir la fiche de paie d’Artūras Karnišovas, qui devra surtout commencer à réfléchir au cas Zach LaVine, agent libre l’été prochain.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Source : Spotrac

___

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 119,000,000$ cette année.

Avec 139,315,899$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Bulls sont juste dans la Luxury Tax et au milieu des tableaux les équipes les plus dépensières. Aucun joueur n’est malgré tout surpayé, laissant alors la future situation d’agent libre de Zach LaVine comme seul point noir du tableau.

Malgré leurs trentaines passées, les vétérans Niko Vucevic et DeMar DeRozan ont débarqué – le premier en mars dernier, le second en août – avec leur statut de multiples All-Star pour apporter leur expérience et faire passer un réel step à la franchise, les plaçant alors logiquement en haut du tableau des salaires. Le joli contrat dégressif de Vuc pourrait notamment aider à conserver Zach LaVine, possiblement éligible à un contrat supermax en juin prochain, sous réserve qu’il soit membre d’une All-NBA Team cette année. Les anciens Lakers Lonzo et Caruso ont été signés pour des deals raisonnables sur quatre saisons garanties dès le début de la Free Agency pour leur playmaking et leurs qualités de 3&D qui complèteront parfaitement Coby White et Zach sur le backcourt. Les jeunes juniors Derrick Jones et Troy Brown – tous deux potentiels agents libres à la fin de la saison – seront également là pour progresser, faire leurs preuves et surtout défendre sur les postes 3 et 4 tout comme Patrick Williams, blessé pour le début de saison. Le reste du tableau est complété par des joueurs de devoir qui pourraient bien aider les Taureaux à retrouver les Playoffs. Une masse salariale bien épaisse donc, mais logique au vu de l’effectif et des ambitions de la bande à Billy Donovan, dont le corps principal de joueurs est sécurisé pour les prochaines années… en espérant que LaVine rejoigne ce groupe en prolongeant au plus vite.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 8

DeMar DeRozan

Lonzo Ball

Alex Caruso

Nikola Vucevic

Patrick Williams

Coby White

Javonte Green

Marko Simonovic

Lonzo et DeMar ont tous les deux été récupéré via des sign-and-trades pendant l’été et s’inscrivent parfaitement dans le projet Bulls. DMDR est l’ailier expérimenté qui pourrait aider les Bulls à franchir un cap collectivement mais aussi aider LaVine au niveau individuel en l’aidant à devenir plus polyvalent, tandis que Zo est lié depuis longtemps à la franchise de l’Illinois via des rumeurs et se complète parfaitement avec Zachy. Alex Caruso jouera le bon soldat et s’occupera des grosses tâches défensives aux côtés du frangin de LaMelo, tout comme Pat Will qui cherchera à capitaliser sur sa bonne saison rookie lors de laquelle il a démontré de belles bases de 3&D. Niko Vucevic sera quant à lui le chef de la raquette des Taureaux, secteur très faible de l’effectif sur les deux prochaines années tandis que ses compatriotes Javonte Green et Marko Simonovic seront là pour… être là et surtout faire plaisir au Vuc afin de le convaincre de rester dans deux ans.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison