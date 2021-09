Patrick Williams absent 4 à 6 semaines : gros coup dur pour les Bulls, énorme coup dur pour la défense des Bulls

Oh la petite info… qui ne fait pas plaisir du tout. On a ainsi appris que Patrick Williams s’était blessé à la cheville, ce qui va l’écarter des parquets quelques semaines. L’été des Bulls était trop beau pour être vrai, le sophomore va devoir faire un tour par l’infirmerie avant de démarrer la saison.

Alors que l’on s’apprêtait à partir tranquillement en week-end, pour rejoindre ses potes en soirée pour certains, ou aller à l’entraînement de sport pour d’autres, une petite news est tombée dans le monde infernal de la NBA. Et celle-là, on aurait préféré ne pas l’avoir, tout comme les fans des Bulls d’ailleurs. L’inusable Shams Charania de The Athletic a ainsi annoncé que Patrick Williams avait subi une grave entorse de la cheville et qu’il était indisponible pour 4 à 6 semaines. Sacré coup de massue avec cette blessure pas forcément très grave, mais toujours embêtante, dans le timing notamment. Le sophomore va donc manquer le début de saison et ne devrait revenir qu’en novembre. Pas de training-camp, pas de matchs de pré-saison et surtout, pas de premières semaines de compétition. La NBA commençant maintenant dans trois semaines, Pat Williams devrait donc manquer entre 5 et 15 matchs avec Chicago.

Bulls second-year forward Patrick Williams suffered a severe left ankle sprain and is anticipated to return in 4-to-6 weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 24, 2021

Cette blessure est un vrai coup dur pour le pick 4 de la draft 2020. Auteur d’une saison rookie très honorable, Patrick Williams avait joué 71 matchs pour 71 titularisations la saison passée, avec des statistiques de 9,2 points et 4,6 rebonds de moyenne. Elément majeur de l’équipe de Billy Donovan, il s’était imposé sur le poste 4 avec sa défense, son physique et aussi sa capacité à jouer loin du ballon. Joueur de complément, il aurait été parfait dans cette nouvelle équipe des Bulls très ambitieuse. Après un été quasi parfait lors de la Free Agency, cette blessure est un premier bémol dans la saison 2021-22 de Chicago. Williams avait son poste de titulaire garanti au côté de Vucevic, DeRozan, LaVine et Ball, et parmi les cinq, il était surtout le seul à pouvoir avoir véritablement un impact défensif. Son absence en début de saison sera donc une vraie infortune pour la défense des Bulls qui risque d’encaisser quelques valises. En effet, quand on regarde les remplaçants potentiels de Pat Williams, ça ne fait pas rêver défensivement. Donovan pourra soit décider de jouer très grand en ajoutant Tony Bradley à son 5, à moins que l’un des Johnson, Stanley ou Alize, ait les épaules pour dépanner comme titulaire. L’option la plus plausible serait finalement l’intégration dans le cinq majeur de la recrue Derrick Jones Jr. qui, s’il manque un peu de taille et de puissance, pourra se coltiner quelques missions sur le poste 4. Pas la folie mais que voulez-vous, il faudra bien trouver une solution temporaire.

Sacré coup du sort pour les Bulls avec cette blessure de Patrick Williams. Le sophomore va devoir attendre un peu avant de démarrer sa saison et ça risque d’être très problématique pour la défense de Chicago. Les fans des Bulls passaient un trop bel été et paf, l’automne arrive et les remet en place. Espérons pour eux que Patourevienne le plus vite possible, et le plus vite possible, c’est d’ailleurs, aussi, la vitesse à laquelle on va partir en week-end.

