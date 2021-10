Programme NBA : Bucks – Nets et Lakers – Warriors pour démarrer la saison, ce soir c’est le grand soir !

Mais, mais, mais… mais qui revoilà ce soir sur vos écrans ? Ne serait-ce pas… notre bien aimée et tendre NBA ? Bingo ! Ce soir, 1h30 du matin, en direct sur BeIN Sports et/ou le NBA League Pass, vos héros préférés sont donc de retour pour vous jouer de si jolis tours. Et si vous pensez qu’on est juste heureux, vous êtes encore à des milliers de kilomètres de la vérité. Allez, programme NBA !

# PROGRAMME NBA DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

1h30 : Bucks – Nets

4h : Lakers – Warriors

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

LES DEUX MON CAPITAINE : non mais franchement, vous pensiez vraiment que pour ce premier soir on allait vous conseiller de regarder match A et de faire la sieste devant Match B ? On parle d’un season opener, avec six ou sept des quinze meilleurs joueurs de la Ligue sur le terrain, la hype du retour aux choses sérieuses avec deux affiches somptueuses et les premiers top picks qui tombent au petit matin, bref on parle de l’une des soirées les plus attendues de la saison et que des milliers de fans français vivront ensemble en racontant des conneries sur les réseaux, bref on parle tout simplement d’une soirée inratable de A jusqu’à Z. Un conseil ? Dodo cet aprem, ou ce soir, parce qu’à partir d’1h30 du matin on part pour un marathon de huit mois et il faudra encore être solide.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le premier des trois reveals concernant les 75 Greatest. 25 joueurs ce soir entre minuit et une heure du tam, 25 demain et 25 mercredi, sortez les kevlars.

La cérémonie de remise de bague pour les Bucks, avec des sourires et des larmes au programme.

La grande première du Big Three sauf un des Nets

Le premier match de Russell Westbrook et Carmelo Anthony sous le maillot des Lakers

La première dinguerie de Stephen Curry

