30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Cleveland Cavaliers ! Apéro TrashTalk

Aujourd'hui ? On enchaine avec la preview 100% Cleveland Cavaliers !

On débarque aujourd’hui dans l’Ohio, avec une équipe qui, sauf surprise, devrait rester dans le même trip que les dernières saisons. Beaucoup de jeunes à faire progresser, un Evan Mobley qui va être la grosse attraction de la saison et pas mal de questions qui méritent d’être posées : à quand le départ pour Kevin Love, quid de l’embouteillage à l’intérieur, que faire de Collin Sexton à un an de la fin de son contrat rookie ? Sur le terrain, les fans n’attendent sans doute pas de miracle (ou de Playoffs) mais ils ne diront pas non à un peu de visibilité sur le long terme en attendant d’aller chercher une autre grosse bouboule à la Draft pour accompagner la classe bambin du Rocket Mortgage FieldHouse.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Cavs de Cleveland. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !