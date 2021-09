Ivre, Steve Ballmer relance la battle de Los Angeles : « Fans des Lakers, vous avez l’air de vraiment nous craindre »

Alors que les Clippers viennent tout juste de poser la première pierre de leur nouvelle salle, l’Intuit Dome, le propriétaire Steve Ballmer est chaud comme la braise et n’hésite pas à envoyer un message très très clair aux fans des Lakers. La bataille de Los Angeles est officiellement relancée !

Si la série de Playoffs tant attendue entre les Lakers et les Clippers n’a toujours pas eu lieu, on peut compter sur Steve Ballmer pour maintenir la Battle de Los Angeles en vie. À 200% derrière sa franchise, le chauve est un spécialiste quand il s’agit d’hyper la galerie. Comment oublier sa conférence de presse mythique à l’été 2019 quand les Clips ont réussi à ramener Kawhi Leonard et Paul George en ville ? Comment oublier ses réactions complètement WTF sous le panier à chaque match de son équipe, lui qui mouille au moins autant sa chemise que les joueurs ? Tout ça, c’est du Steve Ballmer tout craché. Passionné, ambitieux, avec une grande bouche. Le cocktail parfait pour faire grandir la rivalité entre les Lakers et les Clippers. Avec son projet de nouvelle salle qui est désormais en route, Ballmer a été clair : il veut sortir de l’ombre des Lakers, permettre à ses Clips d’avoir leur propre identité à Los Angeles, et surtout marcher sur les plates-bandes de la mythique franchise pourpre et or. La preuve avec sa dernière décla, à Bill Plaschke du Los Angeles Times. Spoiler, c’est du lourd !

« Pendant longtemps, les Clippers n’étaient rien, alors personne ne les calculait, et pour les gens qui ont toujours été des fans des Lakers, il n’y avait aucune menace. Mais on est devenus vraiment bons. On est sérieux, vous pouvez voir qu’on est sérieux, on n’est plus la vieille franchise foireuse du coin, on construit quelque chose et à cause de ça, les gens sont du genre, ‘Vous ne pouvez pas faire ça, il n’y a que mon équipe qui compte ! Mais non, on arrive en force. On arrive. »

Allez, ça c’est balancé. Préparez-vous, les Clippers ne sont pas là pour rigoler. Nouvelle salle à venir, ambition de titre, Kawhi Leonard et Paul George qui sont sur place, autant dire que Steve Ballmer vise très haut ! De quoi faire flipper les fans des Lakers, habitués à régner sur la ville ? Ballmer pense que oui !

« J’ai été surpris par l’hostilité des fans des Lakers, et mon message c’est, ‘Pourquoi ? Vous n’avez pas confiance en vos gars ? Il y a 29 autres équipes que vous devez battre pour gagner un titre, mais visiblement vous nous craignez pas mal. Les Lakers sont une grande franchise, mais fans des Lakers, vous avez l’air de nous craindre. »

Que c’est bon, que c’est bon, que c’est bon ! Qu’on aime ou non le personnage, il ne fait aucun doute que Steve Ballmer est prêt à tout pour permettre aux Clippers de changer de dimension et devenir une vraie attraction à Los Angeles, Lakers ou pas. Pour une franchise longtemps moribonde que personne ou presque ne calculait à L.A., c’est le genre de propriétaire qu’il fallait après le scandale Donald Sterling. Et le fait qu’il lance des piques à la Lakers Nation comme ça, sans la moindre retenue, ça montre à quel point il croit en son projet. Maintenant, on espère pour lui que ses Clippers vont assumer sur le terrain car on se rappelle du terrible retour de flamme lié au choke de la bulle, quand les Clips avaient laissé filer un avantage de 3-1 alors que la bataille de Los Angeles se préparait déjà…

Please les dieux du basket, donnez-nous une série Lakers – Clippers en avril ou mai prochain, avec un Staples Center blindé et un Kawhi Leonard sur pied. Cela fait plus de deux ans qu’on attend, et après cette décla explosive de Steve Ballmer, on n’en peut plus… d’attendre !

Source texte : Los Angeles Times