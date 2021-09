On a des nouvelles d’Iman Shumpert : participant de « Danse avec les Stars », soit le remake des Cavs de 2016

La trentième (!) saison de Danse avec les Stars s’est lancée cette semaine aux Etats-Unis. Parmi les candidats une tête bien connue de la NBA, Iman Shumpert. Le champion 2016 avec les Cavs enfile les chaussures de danse et, franchement, on est agréablement surpris par rapport aux anciens joueurs NBA ayant participé à l’émission.

On reste sur un parquet, mais on change de discipline. On passe de la balle orange aux chaussures de danse, des shorts et maillots aux costumes et robes de soirées. Bienvenue à Dancing with the Stars, l’émission américaine qui a inspiré la française. Pour la trentième saison du programme qui existe et cartonne depuis 2005, un ancien joueur NBA fait partie du casting. Il s’agit de l’ancien joueur de New York et Cleveland notamment, Iman Shumpert. Après une dernière pige de… 2 matchs à Brooklyn la saison passée, l’explosif arrière a décidé de penser à son après-carrière. Tout plaquer pour devenir danseur pro, et pourquoi pas pour Iman. Problème, quand on voit les performances des anciens joueurs NBA dans l’émission, on se dit que ce n’est pas gagné (voir-ci dessous). Et finalement, détrompez-vous ! Avec ses bretelles, un pantalon vert à carreau et une chemise assez douteuse, Iman a réalisé une jolie performance pour ses débuts, meilleure en tous cas que ses derniers passages sur les parquets NBA. On assiste ainsi à un joli déhanché et à un mouvement de jambe bien senti avec au final une impression assez cool laissée par The Man Iman, dont on oublierait presque les auréoles dignes d’un prof d’histoire-géo.

Et puis tiens, on se demande bien où Iman Shumpert a pu apprendre à danser. Lors de son passage à New York ? Peut-être. Dans les soirées avec LeBron et Gérard après le titre à Cleveland ? Sans doute. Seule certitude, il s’en sort beaucoup mieux que ses prédécesseurs. Déjà, rien qu’à lire les noms des anciens joueurs NBA ayant participé au programme, vous allez vous marrer. Clyde Drexler en 2007, Metta World Peace en 2011, Derek Fisher en 2017, Kareem Abdul-Jabbar en 2018 et Lamar Odom en 2019. Vous l’avez compris, petite préférence pour les anciens des Lakers, mais aucun n’a remporté le concours. Pire, ils ont tous été éliminés dans les premiers tours et préparez-vous, on est à la frontière du ridicule et du malaisant. Notamment avec Kareem où les trois minutes de vidéo sont tout simplement… immanquables. Spoiler ? Le type réussit quand même à caler un hook shot en début de chorégraphie. Allez, on vous balance tous les highlights juste en dessous.

Danse avec les Stars aux Etats-Unis est une émission qui réussit bien aux sportifs mais… moins aux joueurs NBA. Si des joueurs NFL ont déjà remporté quatre fois le trophée, les basketteurs ont plutôt frisé le ridicule. En espérant qu’Iman Shumpert inverse la tendance et aille au bout. Allez Iman ! Tu représentes la balle orange.