30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Philadelphie Sixers ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Philadelphie Sixers !

Nous y voici nous y voilà, ce moment tant redouté par nos équipes de rédaction, par nos équipes vidéo, et par… tous les gens du milieu en fait, ce jour où huit, dix iiu douze articles sortiront à la gloire (ou non) d’une franchise alors que l’on s’attend à ce que tout vole en un éclat à cause d’une Shams Bomb. Dans notre malheur ? On a appris avec grand étonnement hier que Ben Simmons, tiens tiens, était peut-être finalement parti pour rester, pour reprendre une expression peu chère à Foot Mercato. Alors on se lance hein, partons du principe que les Sixers 2021-22 évolueront avec leur meneur boomer, parlons un peu de Joel Embiid et de ceux qui n’ont jamais boudé, revenons un peu sur l’écroulement en règle lors des derniers Playoffs et voyons voir ensemble à quoi pourrait ressembler ce nouvel exercice en Pennsylvanie. La preview vidéo des Sixers, made in TrashTalk, c’est…. top c’est parti, et si une Woj/Shams Bomb tombe pendant le visionnage nous n’en spmmes pas responsables merci.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Sixers de Philly. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !