Les salaires des Philadelphia Sixers pour la saison 2021-22 : un PV sur la bagnole de Daryl Morey, et pourtant les comptes sont bien gérés

Se donner les moyens de garder l’un des meilleurs intérieurs de sa génération – si ce n’est le plus dominant – passe forcément par de petits sacrifices. Hop, les impôts se pointent à la porte de Philly qui grignote de peu la luxury taxe. Petit problémo, c’est que cela ne risque pas de se calmer sur les prochaines saisons. On s’assoit, on se fait couler un truc et on discute compta.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 142,935,931$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Sixers ne sont pas les mieux placés pour donner des conférences sur la gestion des finances dans la vie étudiante. Non pas que l’argent soit mal dépensé, simplement que les grosses têtes, et bah ça coûte.

Un trio à 100 millions de dollars l’année, vous êtes sûrs que vous ne voulez finalement pas laisser partir Benny ? C’est toujours difficile de gérer la luxury tax lorsque l’on vise le titre, et les trois cadres ont déjà prouvé dans un contrat antécédent qu’ils valaient les pépettes accordées. Le petit Daryl n’avait donc pas de meilleur choix que d’accepter le passage des créanciers qui retireront 6 gros millions de dollars à la franchise de Pennsylvanie. Pour certains les économies aurait pu/dû passer par la non prolongation de Danny Green, mais le 3&D a prouvé que son expérience était une richesse non négligeable pour n’importe quel ring contender.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 6

Joel Embiid

Tobias Harris

Ben Simmons

Seth Curry

Furkan Korkmaz

Georges Niang

Jaden Springer

Le problème de riche des Sixers a de grandes chances d’en être encore un la saison prochaine, et les conséquences pourraient être de plus en plus funestes pour le compte en banque de la franchise. Les contrats garantis sont tous ascendants et réduiront la possibilité pour Philly d’entourer ses stars, à moins que Ben Simmons ne prenne ses cliques et ses claques. Ceci étant, l’intersaison fut intelligemment gérée par Daryl Morey qui a rameuté du talent à prix d’or. On se penche dessus.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison