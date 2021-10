30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Los Angeles Clippers ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On démarre fort (non) avec la preview 100% Los Angeles Clippers !

La folle histoire des derniers Playoffs à peine terminée qu’il faut déjà se remettre au boulot. Cette saison s’annonce néanmoins particulière pour « l’autre » franchise de Los Angeles, qui devra faire tout au long de la régulière sans… Kawhi Leonard, blessé et indisponible pour de longs mois. Paul George devra activer le mode MVP, Reggie Jackson devra confirmer son merveilleux printemps et les role players ont tout intérêt à apporter autant qu’en 2021 si le squad de Tyronn Lue ne veut pas se faire griller la politesse par les quelques karts très rapides de l’Ouest. On gardera évidemment un oeil sur notre Nico Batum national, sur les progrès attendus de Terance Mann également, en espérant aussi que Serge Ibaka jouera enfin 30 matchs de suite, et quoiqu’il en soit les Clippers auront une carte à jouer en avril prochain, d’autant plus avec le retour de l’autre zinzin. Une vraie assise d’équipe est née lors des derniers Playoffs, suffisant pour tenir le choc avant le retour du boss ?

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Clippers de Los Angeles. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !