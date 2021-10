Les salaires des Los Angeles Clippers pour la saison 2021-22 : Luxury Tax explosée sur deux ans, merci Tonton Paulo et Tata Kawhi

Steve Ballmer est non seulement l’un des proprios les plus connus, appréciés et passionnés de toute la Ligue, mais il est aussi l’un des plus dépensiers. Pour que sa franchise devienne réellement compétitive et soit plus proche que jamais d’un titre, le proprio des Clippers emploie ainsi les grands moyens et défonce son portefeuille, notamment pour payer son duo de stars Paul George et Kawhi Leonard.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

___

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 171,942,347$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Clippers sont sur le podium des plus grosses masses salariales de NBA et se donnent les moyens d’atteindre leurs ambitions. Les contrats max de PG et Kawhi pèsent presque 80 millions cette année et plus de 350 sur les quatre prochaines au total, de quoi donner envie à Steve Ballmer de retourner taffer chez Microsoft.

On n’a rien sans rien Stevie hein. Malheureusement pour le proprio, le statut de deuxième franchise de L.A. fait qu’il doit aligner les gros chèques pour recruter ce genre de superstars qui, au final, rentabilisent plutôt bien leur rémunération par leur production sur le terrain et la lumière qu’ils apportent sur l’institution. Le duo est suivi des 18 poubelles d’Eric Bledsoe qui ne mérite quant à lui clairement pas un tel salaire, puis des 15 honorables brouettes du frère de Markieff Morris. Viennent ensuite assez logiquement Luke Kennard et Reggie Jackson et moins logiquement le tandem d’intérieurs en galère Ibaka – Zubac aux alentours des 10 placards. Notre Nico national offre ensuite ses bon services pour pas cher aux côtés d’un Justise Winslow qui pourrait nous surprendre et devant un Terance Mann au salaire tout à fait kiffant pour Lawrence Frank. Au final, seuls Mini-LeBron (lol) et Sergio viennent réellement entacher la feuille de salaires bien chargée pour les deux prochaines saisons des Clippers qui n’hésitent simplement pas à mettre les sous pour enfin obtenir la bague tant désirée.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 9

Paul George

Kawhi Leonard

Marcus Morris Sr.

Luke Kennard

Reggie Jackson

Justise Winslow

Keon Johnson

Brandon Boston Jr.

Jason Preston

Paul George tentera de faire mieux que simplement tenir la baraque en attendant le retour de blessure de la main géante, probablement juste avant les Playoffs. Les deux ailiers sont en contrat jusqu’en 2025 et, à défaut d’une belle saison régulière cette année, assureront à coup sur une longue ère à succès pour les bateaux à voile. Le tandem sera secondé par Marcus Morris et Luke Kennard pour encore un bon moment avec un Reggie Jackson retrouvé qui a bien mérité sa prolongation sur deux ans. Justise Winslow tentera enfin de répondre aux attentes qui étaient placées sur lui à son arrivée dans la Ligue alors que les trois derniers jeunots vont plus que galérer à obtenir du temps de jeu dans cet effectif de contender.

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison