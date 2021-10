Kawhi Leonard serait en avance sur son planning de rééducation : rendez-vous en avril pour le grand retour du Fun Guy ?

Le Media Day est passé, le camp d’entraînement vient de commencer et la présaison est sur le point de débuter. Bref ça sent bon le retour de la régulière mais chez les Clippers, une question domine et dominera pendant toute la campagne 2021-22 : à quel moment Kawhi Leonard pourra-t-il revenir ?

Qu’on le veuille ou non, et même si les Clippers devraient logiquement être compétitifs cette année, l’ombre de Kawhi planera au-dessus de l’équipe. Quand on parle d’un joueur de son calibre, quand on parle de rééducation après une rupture partielle d’un ligament croisé, c’est inévitable. À l’heure de ces lignes, le flou règne concernant la date de retour, ce qui n’est évidemment pas inhabituel pour les absences longue durée. Que ce soit Kawhi ou les dirigeants des Clippers, personne n’a souhaité faire des plans sur la comète lors du Media Day de la franchise californienne il y a quelques jours. Mais d’après les dernières rumeurs, la rééducation de Kawhi – blessé à la mi-juillet – se passerait plutôt bien. En effet, si l’on en croit Farbod Esnaashari de Sports Illustrated, qui cite plusieurs sources proches de la Ligue, la star des Clips serait actuellement en avance sur son planning de rééduc’. Bon, sachant qu’on n’a pas de date de retour aujourd’hui, ça nous avance pas trop, sauf si on se base sur la durée habituellement nécessaire pour revenir d’une rupture d’un ligament du genou (bien que celle de Kawhi soit une rupture partielle), à savoir dans les neuf mois. Selon Esnaashari, un retour à l’entraînement en mars ou avril est espéré, et cela confirme en quelque sorte ce qu’on a pu entendre de la part de la journaliste d’ESPN Ramona Shelburne, qui a récemment indiqué que les Clippers étaient relativement optimistes concernant un retour de Leonard lors de la campagne 2021-22. Certains seraient même « impressionnés » par les progrès réalisés par Kawhi. Faut toujours prendre ce genre de décla avec des pincettes mais c’est bon signe.

Sources: Kawhi Leonard is currently ahead of schedule in his rehab from ACL surgery. While there’s no timetable and a return is a long ways away, the Clippers are cautiously optimistic about a return sometime this season.https://t.co/IqrdSlRXgo — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) October 2, 2021

Un retour cette saison représente en tout cas l’objectif pour Leonard si l’on en croit ses propos du Media Day. Kawhi a prolongé sur le long terme aux Clippers l’été dernier notamment dans l’optique de pouvoir rejouer dès cette saison. Mais évidemment, cela ne signifie pas que le joueur et la franchise vont se précipiter pour un retour sur les terrains le plus rapidement possible. Au contraire, ça va patienter bien comme il faut histoire de ne pas prendre de risques inutiles. Car si les Clippers ont réalisé un magnifique parcours lors des derniers Playoffs malgré la blessure au second tour de Kawhi, on les voit mal se battre pour le titre sans un Leonard à 100% ou pas loin. On aime bien le groupe de Tyronn Lue, on a kiffé la postseason de Paul George et sa volonté de guider tout ce beau monde, mais le retour de Kawhi déterminera réellement les chances de Los Angeles quand ça compte vraiment. Si les Clippers tiennent bon sans lui et que Leonard revient vers la fin de la régulière, avec une belle montée en puissance en vue des Playoffs, anything is possible comme dirait ce bon vieux KG. C’est en tout cas le scénario qu’on espère car le Kawhi en mode Playoffs, c’est quand même quelque chose.

Personne ne sait si Kawhi Leonard jouera cette saison. Et personne ne peut assurer à 100% qu’il retrouvera son meilleur niveau. Mais pour les Clippers, l’évolution de la situation est encourageante, et c’est tout ce qu’on peut demander à ce stade de sa rééducation. Rendez-vous en avril pour un grand retour sur les parquets ?

Source texte : Sports Illustrated / ESPN