Le tableau complet de la Free Agency 2021 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés, recap mis à jour H24 !

Les franchises sont prêtes, les joueurs et leurs agents aussi, c’est parti ! La Free Agency 2021 ouvre ses portes, un gigantesque bordel dans lequel on peut facilement se perdre. Voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info de cet été.

Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en rouge vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !

(!) Rappel important (!)

Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 août.

Jusque là les accords resteront verbaux.

Joueurs Franchise en 2021 Franchise en 2022 Contrat 1 Chris Paul Suns 2 Kawhi Leonard Clippers 3 Mike Conley Jazz 4 Kyle Lowry Raptors 5 DeMar DeRozan Spurs 6 Otto Porter Jr. Magic 7 Victor Oladipo Rockets 8 Goran Dragic Heat 9 Tim Hardaway Jr. Mavericks 10 Dennis Schröder Lakers 11 Evan Fournier Celtics 12 Danny Green Sixers 13 Andre Iguodala Heat 14 Kelly Oubre Jr. Warriors 15 James Johnson Pelicans 16 Cody Zeller Hornets 17 Will Barton Nuggets 18 J.J. Redick Mavericks 19 Justise Winslow Grizzlies 20 Kelly Olynyk Rockets 21 Trevor Ariza Heat 22 Patrick Mills Spurs 23 Tony Snell Hawks 24 Spencer Dinwiddie Nets 25 Dante Exum Rockets 26 Josh Richardson Mavericks Celtics 1 an / 11,6M 27 Norman Powell Blazers 28 Paul Millsap Nuggets 29 Montrezl Harrell Lakers Wizards 1 an / 9,7M 30 Serge Ibaka Clippers Clippers 1 an / 9,7M 31 Lonzo Ball Pelicans 32 Louis Williams Hawks 33 Cristiano Felicio Bulls 34 P.J. Tucker Bucks 35 Derrick Rose Knicks 36 JaMychal Green Nuggets 37 Doug McDermott Pacers 38 Robin Lopez Wizards 39 Nemanja Bjelica Heat 40 Ishmael Smith Wizards 41 Alec Burks Knicks 42 Avery Bradley Rockets 43 Trey Lyles Spurs 44 Lauri Markkanen Bulls 45 Kris Dunn Hawks 46 Daniel Theis Bulls 47 Nerlens Noel Knicks 48 Mike Scott Sixers 49 Ed Davis Timberwolves 50 Enes Kanter Blazers 51 Richaun Holmes Kings 52 Frank Kaminsky Suns 53 Garrett Temple Bulls 54 Elfrid Payton Knicks 55 Frank Ntilikina Knicks 56 Denzel Valentine Bulls 57 Dennis Smith Jr. Pistons 58 JaVale McGee Nuggets 59 Reggie Bullock Knicks 60 Willie Cauley-Stein Mavericks 61 Zach Collins Blazers 62 Nicolo Melli Mavericks 63 Malik Monk Hornets 64 Stanley Johnson Raptors 65 Bobby Portis Bucks 66 Maurice Harkless Kings 67 Wesley Matthews Lakers 68 Boban Marjanovic Mavericks 69 T.J. McConnell Pacers 70 Bismack Biyombo Hornets 71 James Ennis III Magic 72 Patrick Patterson Clippers 73 DJ Wilson Rockets 74 Ryan Arcidiacono Bulls 75 John Collins Hawks 76 Alex Caruso Lakers 77 Wayne Ellington Pistons 78 Jared Dudley Lakers 79 Jeff Green Nets 80 Carmelo Anthony Blazers 81 Nicolas Batum Clippers 82 Udonis Haslem Heat 83 Dwight Howard Sixers 84 Jarrett Allen Cavaliers 85 Markieff Morris Lakers 86 Reggie Jackson Clippers 87 E’Twaun Moore Suns 88 Hassan Whiteside Kings 89 Kent Bazemore Warriors 90 Taj Gibson Knicks 91 Austin Rivers Nuggets 92 Luke Kornet Celtics 93 Brad Wanamaker Hornets 94 Solomon Hill Hawks 95 Matthew Dellavedova Cavaliers Melbourne 3 ans 96 Tony Bradley Thunder 97 Josh Hart Pelicans 98 Edmond Sumner Pacers 99 Langston Galloway Suns 100 Tyler Johnson Nets 101 Raul Neto Wizards 102 JaKarr Sampson Pacers 103 Willy Hernangomez Pelicans 104 Alex Len Wizards 105 Isaiah Hartenstein Cavaliers 106 Torrey Craig Suns 107 Harry Giles Blazers 108 Sterling Brown Rockets 109 Georges Niang Jazz 110 Thanasis Antetokounmpo Bucks 111 Mitchell Robinson Knicks 112 Sviatoslav Mykhailiuk Thunder 113 Theo Pinson Knicks 114 DaQuan Jeffries Spurs 115 Nando De Colo Fenerbahçe 116 Semi Ojeleye Celtics 117 David Nwaba Rockets 118 Isaac Bonga Wizards 119 Devonte’ Graham Hornets 120 Gary Trent Jr. Raptors 121 Jarred Vanderbilt Timberwolves 122 Bruce Brown Jr. Nets 123 Hamidou Diallo Pistons 124 Blake Griffin Nets 125 Terence Davis Kings 126 Talen Horton-Tucker Lakers 127 Javonte Green Bulls 128 Ersan Ilyasova Jazz 129 Juwan Morgan Jazz 130 Brandon Goodwin Hawks 131 Cameron Payne Suns 132 Duncan Robinson Heat 133 Kendrick Nunn Heat 134 Gorgui Dieng Spurs 135 Jeff Teague Bucks 136 Andre Drummond Lakers 137 Deonte Burton Thunder 138 Ben McLemore Lakers 139 Dewayne Dedmon Heat 140 Khem Birch Raptors 141 Troy Daniels Nuggets 142 DeMarcus Cousins Clippers 143 Tim Frazier Grizzlies 144 Rondae Hollis-Jefferson Blazers 145 Moritz Wagner Magic 146 Didi Louzada Pelicans 147 Cam Reynolds Rockets 148 Sindarius Thornwell Magic 149 Jordan Bell Warriors 150 Jared Harper Knicks 151 Mike James Nets 152 Cameron Oliver Rockets 153 Ignas Brazdeikis Magic 154 Shaquille Harrison Nuggets 155 Reggie Perry Nets 156 Skylar Mays Hawks 157 Jarrell Brantley Jazz 158 Keita Bates-Diop Spurs 159 Saben Lee Pistons 160 Tyler Bey Mavericks 161 Markus Howard Nuggets 162 Max Strus Heat 163 Grant Riller Hornets 164 Nate Darling Hornets 165 Jeremiah Martin Cavaliers 166 Kyle Guy Kings 167 Amir Coffey Clippers 168 Jaylen Hoard Thunder 169 Josh Hall Thunder 170 Kostas Antetokounmpo Lakers LDLC ASVEL 2 ans 171 Devontae Cacok Lakers 172 Nico Mannion Warriors 173 Axel Toupane Bucks 174 Gary Clark Sixers 175 Louis King Kings 176 Chasson Randle Magic 177 Rayjon Tucker Sixers 178 Adam Mokoka Bulls 179 Frank Mason III Magic 180 Brodric Thomas Cavaliers 181 Tacko Fall Celtics 182 Tremont Waters Celtics 183 James Nunnally Pelicans 184 Keljin Blevins Blazers 185 Trent Forrest Jazz 186 Cassius Stanley Pacers 187 Jalen Harris Raptors 188 Jordan McLaughlin Timberwolves 189 Anthony Lamb Rockets 190 TJ Leaf Blazers 191 Chris Chiozza Nets 192 Frank Jackson Pistons 193 Killian Tillie Grizzlies 194 Nathan Knight Hawks 195 Cassius Winston Wizards 196 Justin Jackson Bucks 197 Nate Hinton Mavericks 198 Gabe Vincent Heat 199 Devon Dotson Bulls 200 Garrison Mathews Wizards 201 Quinndary Weatherspoon Spurs 202 Armoni Brooks Rockets

Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !