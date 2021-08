Austin Rivers, Otto Porter Jr., Cory Joseph, George Hill… : les dernières signatures pour ne rien rater de cette Free Agency 2021

Dès minuit et le début officiel de la Free Agency 2021, on était évidemment au taquet pour suivre chaque transaction, de la plus grosse à la plus anecdotique. Parce que comme vous le savez, nous, on peut s’extasier devant une prolongation de contrat de Gabe Vincent au Heat. Ça tombe bien, elle fait partie du lot des dernières signatures, ces signatures de l’ombre que vous pouvez retrouver ici.

# Otto Porter Jr. / Warriors

Transféré au cours de la trade deadline de Chicago à Orlando, Otto Porter Jr. va tenter de rebondir aux Warriors, où il a signé pour le minimum vétéran. Visiblement, il aurait pu gagner plus ailleurs, mais le projet Golden State semble lui plaire. En même temps, pour un shooteur…

Sources: Otto Porter Jr. turned down the midlevel exception elsewhere to play for the Warriors at the minimum. https://t.co/CszqvrO37w — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 3, 2021

# Sterling Brown / Mavericks

Parmi les recrues de l’intersaison côté Dallas, il y a notamment Sterling Brown. L’ailier a signé avec les Mavericks pour deux ans et 6,2 millions de dollars.

Sterling Brown is signing a two-year, $6.2 million deal with the Dallas Mavericks, says his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports — Marc Stein (@TheSteinLine) August 2, 2021

# David Nwaba / Rockets

L’aventure continue pour David Nwaba aux Rockets. Arrivé à Houston en juin 2020, l’extérieur de 28 ans prolonge avec les Fusées à travers un contrat de 15 millions de dollars sur trois ans.

David Nwaba is signing a three-year, $15 million deal to stay with the Houston Rockets, says his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports — Marc Stein (@TheSteinLine) August 2, 2021

# Moe Harkless / Kings

Moe Harkless et les Kings possédaient visiblement un intérêt mutuel pour poursuivre leur cohabitation puisque le joueur et la franchise ont trouvé un accord sur un nouveau deal : deux ans, 9 millions de dollars.

Free agent F Moe Harkless has agreed to a two-year, $9M deal with the Sacramento Kings, agent Nima Namakian of @InnovateSports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021

# Alex Len / Kings

On reste à Sacramento, où un ancien de la maison revient. Le pivot Alex Len, qui a porté le maillot des Kings lors de la saison 2019-20, a choisi de signer un nouveau contrat de deux ans avec la franchise californienne.

Free agent Alex Len has agreed to a two-year deal with the Sacramento Kings, his agency @SIGSports tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2021

# Mike Muscala / Thunder

Mike Muscala et le Thunder, on continue. Dans l’Oklahoma depuis deux ans, Muscala prolonge l’aventure pour deux années supplémentaires avec le Thunder. Le montant ? 7 millions de dollars.

Free agent F Mike Muscala has agreed on a two-year, $7M deal to return to the Oklahoma City Thunder, his agent Sean Kennedy of @excelbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021

# Solomon Hill / Hawks

Faisant partie des vétérans qui entourent le jeune groupe d’Atlanta, Solomon Hill revient à la casa. Hill et les Hawks ont trouvé un accord sur un nouveau contrat d’un an.

Free agent F Solomon Hill has agreed to a one-year deal to return to the Atlanta Hawks, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021

# Cory Joseph / Pistons

Avec l’arrivée de Cade Cunningham et le noyau de jeunes joueurs prometteurs qui existent aujourd’hui à Detroit, l’avenir s’annonce radieux pour les Pistons. Mais il faut tout de même du vétéran pour entourer tout ça. Alors la franchise de Motown a choisi de prolonger Cory Joseph. Le deal ? Deux ans, 10 millions de dollars, avec une player option sur la deuxième année.

Source: Cory Joseph has a player option. https://t.co/npGr8UkZi7 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 3, 2021

Free agent guard Cory Joseph and the Detroit Pistons have reached an agreement on a two-year, $10 million deal, CEO of @KlutchSports’ @RichPaul4 tells @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 3, 2021

# Trey Lyles / Pistons

Toujours chez les Pistons, un autre vétéran débarque. Il s’agit de Trey Lyles, qui arrive en provenance de San Antonio pour un contrat de deux ans et 5 millions de dollars.

Free agent forward Trey Lyles has reached an agreement with the Detroit Pistons on a two-year, $5 million deal, CEO @RichPaul4 of @KlutchSports tells @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 3, 2021

# Gorgui Dieng / Hawks

Autre départ des Spurs, celui du pivot Gorgui Dieng. L’intérieur de San Antonio a effectivement trouvé un accord avec les Hawks sur un contrat d’un an et 4 millions de dollars.

Gorgui Dieng has agreed to terms with the Atlanta Hawks in a one-year, $4M deal, league sources tell The Athletic — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) August 3, 2021

# Austin Rivers / Nuggets

Austin Rivers avait profité des blessures pour se montrer avec les Nuggets en fin de saison. Alors autant continuer l’aventure. Le fils de Doc et la franchise de Denver repartent pour un tour avec un contrat d’un an.

Free agent guard Austin Rivers has agreed to re-sign with the Denver Nuggets on a one-year deal, his agents Aaron Mintz and Dave Spahn of @CAA_Basketball tells @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 3, 2021

# Dewayne Dedmon / Heat

Toujours parmi les vétérans qui prolongent avec leur franchise, voici Dewayne Dedmon. L’intérieur du Heat signe un nouveau contrat d’un an avec Miami.

Free agent center Dewayne Dedmon has agreed to a one-year deal to return to the Miami Heat, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

# Max Strus et Gabe Vincent / Heat

On reste au Heat, avec deux autres prolongations de contrat. D’abord, Max Strus vient de signer un nouveau deal de deux ans et 3,5 millions avec Miami. Ensuite, Gabe Vincent a fait de même avec un deal similaire, autant sur le nombre d’années qu’au niveau du salaire.

Free agent G Max Strus is returning to the Miami Heat on a two-year, $3.5M deal, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Heat free agent Gabe Vincent has agreed to a two-year, $3.5 million deal to return to Miami, his agent Bill Neff tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

# Semi Ojeleye / Bucks

Semi Ojeleye quitte lui Boston après quatre années de bons et loyaux services (ou pas), et s’en va rejoindre les Bucks – champions en titre – pour une saison.

Free agent F Semi Ojeleye has agreed to a one-year deal with the Milwaukee Bucks, his agent Sean Kennedy of @excelbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

# George Hill

Enfin, George Hill devrait bientôt se retrouver libre de tout contrat. En effet, les Sixers prévoient de couper le meneur vétéran, qui pourrait bien intéresser quelques contenders. Il possédait un contrat partiellement garanti pour la saison prochaine.

The Philadelphia 76ers are planning to waive guard George Hill, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hill had a partial guarantee on next season's contract. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

C’est bon, vous êtes désormais à jour. Mais quelque chose nous dit qu’une update sera bientôt de nouveau nécessaire vu les dossiers qui restent à traiter. On vous tient au jus.