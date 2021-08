Free Agency 2021, le point sur les petites signatures : récap essentiel, parce qu’une FA sans Raul Neto n’est pas une vraie FA

Qui peut le plus peut le moins, et si Spencer Dinwiddie ou Kemba Walker ont agité notre soirée d’hier d’autres superstars ont également profité de ce début de Free Agency pour consolider leur avenir. Des superstars pour leur famille seulement mais des superstars quand même, alors on fait le point parce qu’ici on n’oublie personne.

Pour retrouver toutes les signatures de cette Free Agency 2021 et bien souvent leur article dédié, c’est juste ici

# Tony Bradley rejoint Lonzo Ball, Coby White, Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic à Chicago, la hype est folle

Sources: Tony Bradley gets a player option on second year. https://t.co/psXdXKFnD4 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 4, 2021

# Terence Davis a fait bonne impression à Sacramento, alors Sacramento a prolongé Terence Davis deux ans de plus

Kings solidify their backcourt with a 24-year old who'll continue to grow with the Kings' young nucleus of guards. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

# Aron Baynes continue son été incroyable. 29 juillet, glisse dans sa salle de bain et quitte les Jeux, 4 août, laissé libre par sa franchise NBA.

Raptors have waived center Aron Baynes. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021

# Saben Lee complètera à nouveau la joyeuse colonie de vacances de Detroit la saison prochaine. Du moment que tu ne touches pas aux minutes de Killian ça nous va.

Restricted free agent guard Saben Lee is returning to the Detroit Pistons on a three-year deal, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

# RAOUUUUUUUUUUUUUL Neto is back dans la capitale, pour jouer les back-ups de Spencer Dinwiddie cette fois-ci. Typiquement le genre de mec dont on aime se moquer mais qui assure chaque saison dans son rôle, un pilier de soirée, un Raoul quoi.

Free agent guard Raul Neto has agreed to a deal to return to the Washington Wizards, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 5, 2021

Une nuit un peu plus calme cette fois-ci, logique car la liste des free agents disponibles commence à fondre comme neige au soleil. Les prochains gros noms qui devraient / pourraient sortir de la boîte ? Kawhi Leonard, Dennis Schroder, Lou Williams ou Lauri Markkanen notamment. Stay tuned et don’t worry, nous on est jamais loin.