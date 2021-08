Doug Christie devient assistant coach aux Kings : l’ancien de la maison rejoint le banc de Luke Walton, mais il nous manquera aux commentaires

Membre de la fine équipe de Sacramento du début des années 2000, Doug Christie est toujours resté attaché à la capitale californienne. La preuve, c’est lui qui portait le costume de consultant lors des matchs des Kings ces dernières années. Et désormais, il va aller s’asseoir sur le banc de Luke Walton.

Sa voix nous manquera. Ses analyses aussi, tout comme sa passion. Ne vous inquiétez pas, Doug Christie est toujours vivant hein mais il a décidé de quitter son rôle de commentateur pour NBC Sports California, lui qui représentait l’une des principales raisons de regarder l’équipe de Sacramento sur le League Pass à 4h30 du matin. L’ancien chien de garde des Kings version « Greatest Show on Court » vient effectivement de se faire engager en tant que coach assistant par la franchise californienne. La nouvelle a été annoncée il y a quelques jours déjà par les Kings mais comme il y avait un peu (juste un peu…) d’actu à traiter avec le début de la Free Agency, elle est quasiment passée inaperçue. Christie rejoint ainsi le staff de Luka Walton, où il va pouvoir apporter sa science du jeu sur le plan défensif. Bah oui, n’oublions pas que le bonhomme possède tout de même sur son CV quatre nominations dans l’une des deux meilleures équipes défensives de la saison, dont une dans la NBA All-Defensive Team. Personne dans l’histoire des Sacramento Kings ne possède plus d’interceptions que lui au compteur (717). Doug était l’une des pièces importantes du formidable collectif des Rois au début des années 2000, ces Rois qui sont passés à un scandale d’arbitrage une victoire d’une participation aux Finales NBA. De quoi imposer le respect, même si c’était il y a presque deux décennies et que le jeu n’est plus vraiment le même aujourd’hui.

« C’était un rêve pour moi de coacher les Sacramento Kings. J’ai l’impression d’avoir un travail à finir. Je voudrais remercier ma famille de NBC Sports California et KHTK pour cette incroyable aventure. J’ai hâte de pouvoir travailler avec Coach Walton pour monter une équipe qui gagne à Sacramento. » – Doug Christie, via NBA.com/kings

Doug Christie est le dernier représentant de la grande époque des Kings à rejoindre la franchise californienne. Vlade Divac était évidemment le manager général de Sacramento entre 2015 et 2020, et Peja Stojakovic l’avait rejoint en tant qu’assistant en 2018. Ces deux-là n’occupent plus les bureaux des Kings aujourd’hui, mais un certain Bobby Jackson est actuellement l’entraîneur de l’équipe de G League affiliée aux Rois. Quant à Chris Webber, également devenu commentateur après sa carrière de joueur, il voulait devenir le GM des Kings en 2015, mais il s’était fait refouler. On espère que Doug Christie connaîtra plus de succès dans son rôle d’assistant coach, et on se dit qu’il pourrait même y avoir une ouverture si jamais Sacramento réalise une nouvelle saison pourrie en 2021-22. Clairement, Luke Walton a la pression et il devra absolument faire progresser les Kings, qui n’ont pas goûté aux Playoffs depuis… 2006.

Doug Christie sur le banc des Kings, franchement on valide. Alors certes, on l’aimait bien derrière le micro, mais on est content de le voir face à un nouveau challenge et avec un nouvel objectif en tête. Et s’il peut aider à rendre les Kings plus compétitifs, c’est encore mieux.

