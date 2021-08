Kawhi Leonard et son plan diabolique de l’été 2019 : quand le Fun Guy utilisait Russell Westbrook pour… amener Paul George aux Clippers

Une nouvelle fois agent libre cet été deux ans après son arrivée aux Clippers, Kawhi Leonard n’a pas encore annoncé sa décision par rapport à son avenir. Mais en marge de la Free Agency 2021 ainsi que le transfert d’un certain Russell Westbrook aux Lakers, quelques pépites font surface par rapport à l’arrivée de Kawhi à Los Angeles en 2019…

On s’en rappelle comme si c’était hier. Alors que nous sommes en pleine période de Free Agency, celle de 2019 fut particulièrement épique. Cette année-là, Kevin Durant et Kyrie Irving sont notamment allés rejoindre les Nets dès l’ouverture du marché et quelques jours plus tard, Kawhi Leonard quittait le froid de Toronto pour rejoindre le soleil de Los Angeles en emmenant Paul George dans ses valises. Un deal que personne n’avait vu venir à l’époque. Car si une arrivée du Fun Guy dans sa ville natale était certes plutôt attendue, que ce soit aux Lakers ou aux Clippers, on ne pensait pas que Paul George allait le rejoindre après une saison calibre MVP au Thunder et cette prolongation de contrat maximale à Oklahoma City signée à l’été 2018, le tout avec un cigare à la bouche en compagnie de son copain Russell Westbrook. Et pourtant, c’est bien le scénario auquel on a eu droit il y a deux ans. Un scénario qui a nécessité plusieurs jours de préparation, avec Kawhi qui tire les ficelles dans l’ombre, et un suspense insoutenable pour tous les fans NBA. On s’en rappelle, Leonard avait prévenu les équipes qui souhaitaient s’attacher ses services : « je ne veux aucun leak dans les médias concernant nos discussions, sinon je vous raye de ma liste ». Du coup, beaucoup de rumeurs mais très peu d’informations concrètes, avant la Woj bomb du 6 juillet annonçant les arrivées de Leonard et Paul George aux Clippers. Désolé les Raptors, désolé les Lakers, mais Kawhi avait un autre plan en tête.

Kawhi Leonard has been recruiting Paul George to find a way to get to the Clippers and LA pulled it off tonight: George goes to the Clippers with Leonard, and together they walk into Staples Center to go head-to-head with LeBron James and Anthony Davis. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019

Dans le cadre du récent transfert de Russell Westbrook aux Lakers, Ramona Shelburne d’ESPN est revenue sur cet été 2019 et l’arrivée de Kawhi aux Clippers. Le lien ? On vous explique. Il y a deux ans, quand Leonard était agent libre, Brodie lui aurait passé un coup de fil histoire de tâter le terrain pour former un duo à Los Angeles. Russ est lui aussi originaire de la Cité des Anges, alors il s’est dit que ça pouvait valoir le coup de prendre la température. Non pas que Westbrook voulait absolument quitter le Thunder, sa franchise de cœur, mais l’idée de revenir chez lui – près de sa famille – était séduisante à ses yeux, encore plus si ça pouvait l’aider à gagner un titre NBA. Sauf que Kawhi Leonard était intéressé par un autre joueur originaire de la banlieue de Los Angeles, Mister Paul George. Du coup, il se serait servi de ce call de Russ pour tenter de convaincre PG de faire équipe avec lui à L.A. sous le maillot des Clippers. Ramona Shelburne raconte tout ça, sur le podcast de Zach Lowe.

« Kawhi n’était pas intéressé. Mais au lieu de s’asseoir dessus, il a utilisé ce coup de téléphone. Il a appelé Paul George pour lui dire, ‘Hey, ton gars [Russell Westbrook, ndlr.] vient d’appeler. On devrait jouer tous les deux à L.A. parce que sinon, tu risques de finir tout seul à Oklahoma City’. Et Paul George était du genre, ‘Hein, quoi, pardon ?’ Cela a été l’élément déclencheur. »

Vous en faites ce que vous voulez, mais on imagine bien Kawhi Leonard faire ses petits trucs en douce pour arriver à ses fins. Il a bien fait miroiter les Raptors et les Lakers pendant plusieurs jours à l’été 2019 afin de pouvoir exécuter son plan de la meilleure façon possible, alors il y a sans doute beaucoup de vrai dans ce que dit la journaliste de Los Angeles. La suite, vous la connaissez. Alors que Kawhi Leonard signe à L.A., Paul George est donc transféré du Thunder aux Clippers contre Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et une tonne de draft picks. Russell Westbrook sera lui transféré un peu plus tard chez les Rockets, puis chez les Wizards, puis chez les Lakers.

Kawhi Leonard ne parle peut-être pas beaucoup, mais tout ce que vous lui dites est susceptible d’être utilisé contre vous. Un malin ce Fun Guy, alors il vaut mieux rester silencieux à ses côtés, quitte à vivre un moment de silence très gênant. Vous voilà prévenu si jamais vous croisez la route de Kawhi un jour.

