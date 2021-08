Free Agency 2021 : Gary Trent Jr. prolonge aux Raptors pour 54 millions sur trois ans, les trois mois d’essai ont porté leurs fruits

Si les fans de Toronto pleurent encore la perte de Kyle Lowry, ils peuvent au moins profiter d’une bonne nouvelle puisque, selon les dernières infos, Gary Trent Jr. va prolonger son contrat pour trois ans avec la franchise au Dino.

Les infos continuent de pleuvoir dans cette Free Agency 2021 et celle-ci est la deuxième qui intéressera les fans de Toronto. Après le départ de Kyle Lowry en direction de Miami, c’est cette fois une prolongation avec Gary Trent Jr. qui prolonge son deal. Depuis plusieurs semaines déjà, il se disait que le joueur et la franchise avaient envie de continuer à bosser ensemble. Il ne manquait plus qu’à connaître le montant et la durée et c’est désormais acté : un contrat de 54 millions de dollars sur les trois prochaines saisons pour celui qui va peut-être enfin découvrir la Scotiabank Arena (il n’a connu que Tampa jusqu’à présent). À noter que la dernière année du deal est une player option et le joueur pourra donc tester le marché en 2023.

Gary Trent Jr., has agreed to a three-year, $54M deal to return to the Toronto Raptors, his agent and @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Deal includes a player option on third year. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021

Acquis dans le trade de Norman Powell, GT Jr. s’est très bien intégré à sa nouvelle équipe lors de la deuxième partie de saison (16,2 points à 39,5% au shoot, 3,6 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,1 interception de moyenne) et il s’inscrit parfaitement dans les plans de la franchise pour l’avenir. Un beau potentiel offensif (même si un peu irrégulier), un joueur qui ne se cache pas en défense sans être un lock-down non plus. Surtout, c’est un joueur de 22 ans qui a encore une belle marge de progression et qui peut prendre une nouvelle dimension s’il est mis dans les bonnes conditions. Avec le départ de Lowry, il va y avoir un rebattage des cartes dans la franchise de l’Ontario et des nouveaux leaders vont devoir émerger pour prendre la succession de l’âme des Raptors dans le vestiaire. Si on s’attend à ce que des gars comme Fred VanVleet ou Pascal Siakam prennent le lead, un joueur comme Gary Trent Jr. peut tout à fait devenir un des principaux contributeurs tous les soirs pour les hommes de Nick Nurse. En constante progression depuis sa draft, il y a 4 ans maintenant, il a toutes les armes pour devenir un des nouveaux chouchous du public canadien. À lui de faire le reste.

Gary Trent Jr. va continuer l’aventure du côté de Toronto. Avec un deal de 3 ans en format 2+1, le fils de l’ancien… Raptor va pouvoir s’inscrire dans le projet de Masai Ujiri tout en gardant une porte ouverte s’il sort des grosses performances. Les fans ne demandent que ça !

Source texte : ESPN