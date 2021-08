Free Agency 2021 : Derrick Rose prolonge aux Knicks pour 43 millions sur 3 ans, de quoi se payer un loft sympa à Manhattan

Avant même de commencer, on va mettre les choses au clair. À moins que vous soyez fans des New-Yorkais en bleu et orange, vous vouliez tous voir D-Rose faire son gros comeback aux Bulls non ? Mais finalement, après une demi-saison au Madison Square Garden, de quoi tourner la page 2016-17, l’un des chouchous du public NBA a choisi de prolonger aux Knicks pour 43 millions sur trois ans… Pas tout mal ce petit salaire à 32 ans.

Alors que la fanbase cocorico des Knicks n’a pas fini de péter le champagne pour l’arrivée de Vavane, elle apprend que D-Rose viendra compléter le backcourt new-yorkais, et ce pour trois ans. On s’attendait à un potentiel retour dans la Windy City, temple de ses plus belles années, mais les Chicago Bulls se sont penchés finalement sur Lonzo Ball et Alex Caruso, alors c’est bien l’honneur de la Big Apple que Derrick défendra la saison prochaine. Il vient effectivement de prolonger pour 43 millions sur trois ans comme nous l’annonce notre très cher Adrian Wojnarowski d’ESPN. À Detroit comme à New York, le meneur trentenaire était l’un des meilleurs Sixth Man de la saison, tournant à 14,7 points et 4,2 passes décisives à 47% au shoot. Si le contrat paraît plutôt élevé pour D-Rose quand on voit son âge et SURTOUT son historique avec l’infirmerie, les Knicks ont décidé de sortir le chéquier pour le conserver. On connaît le bonhomme, lui connaît la maison, ça va apporter de la création à côté d’Evan, de quoi réjouir un certain Julius Randle, qui doit plutôt bien kiffer ce choix de backcourt.

Free agent G Derrick Rose has agreed to a three-year, $43M deal to return to the New York Knicks, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Avec les prolongations d’Alec Burks et Nerlens Noel, la signature d’Evan « More Champagne » Fournier et dans la foulée l’extension de D-Rose, et beh c’est plutôt bien joué tout ça. Les Knicks sont arrivés à cette Free Agency avec du cap space, ils ont re-signé leurs joueurs, ils ont recruté le futur MVP des JO (oups pardon, c’est l’émotion), c’est discret, mais c’est dans la continuité de leur saison 2021. Thibs – Rose, ça matche on le sait, les Knicks aussi, pourquoi tout changer quand on peut juste rajouter Vavane ? Eh bah voilà, on est sur une soirée plutôt propre du côté de la Grosse Pomme, mais doucement quand même, avec les Knicks on n’est jamais à l’abri.

D-Rose peut enfin souffler et poser ses valises à New York, après des années quelque peu mouvementées. Le contrat paraît certes un peu élevé, mais il a été tellement précieux cette saison en sortie de banc qu’on voyait mal les Knicks observer de loin la belle story d’un retour de Derrick aux Bulls plutôt que de le conserver au Madison pour quelques saisons encore.

Source texte : ESPN